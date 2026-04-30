Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026 será realizada de 25 a 29 de maio

Por TRT14

Publicada em 30/04/2026 às 11h37

A Justiça do Trabalho em todo o país realizará, de 25 a 29 de maio, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026. Com o slogan “Um acordo muda o jogo”, a edição deste ano terá a identidade visual inspirada em um dos eventos que mais traz união e mobilização no país: a Copa do Mundo de Futebol.

A campanha destaca o diálogo como caminho para a solução consensual de conflitos trabalhistas e associa a conciliação à ideia de mudança de estratégia diante de um conflito. Nesta edição, será utilizado elementos simbólicos do futebol para transmitir, de forma simples e direta, a mensagem de que a solução negociada pode transformar o rumo de uma disputa e favorecer resultados mais rápidos, equilibrados e eficazes.

Como participar?

A conciliação é a forma mais rápida e menos desgastante de resolver conflitos trabalhistas, pois permite que a solução seja construída pelas próprias partes, com mediação e segurança jurídica. Ela pode ser solicitada por qualquer uma das partes, em qualquer fase do processo e em qualquer período do ano.

Para pedir a inclusão do seu processo no mutirão de conciliação, fale com seu advogado (a) ou entre em contato com a Vara do Trabalho, Tribunal ou Centro/Núcleo de Conciliação da Justiça do Trabalho onde o seu processo tramita.

Acesse o contato dos Centro(s) Judiciário(s) de Métodos Consensuais de Solução de Disputas para pedir para incluírem seu processo para conciliar.

>> Seu processo é do TRT-14? Clique para incluir ele na pauta da Conciliação!

Outra opção é utilizar o Balcão Virtual do TRT-14, disponível no portal institucional, ampliando o acesso e facilitando o atendimento ao público.

>> Acesse aqui nosso Balcão Virtual: https://portal.trt14.jus.br/portal/balcao-virtual/unidades/varas-trabalho

Diálogo como instrumento de pacificação

A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista é uma iniciativa coordenada nacionalmente pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e conta com o apoio dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho. A iniciativa, que chega a sua 10ª edição em 2026, busca estimular o maior número de acordos em verdadeiros mutirões pelo país.

Segundo o vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Caputo Bastos, que coordena a Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, intermediar acordos entre as partes conflitantes está na origem e na essência da Justiça do Trabalho.

“A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista só reafirma o compromisso da Justiça do Trabalho com o diálogo e com a pacificação social”, disse. “Assim como no futebol, a conciliação é uma construção coletiva que depende do empenho de todos que estão em campo para conseguir o objetivo: a solução final de um processo”, completou.

Resultados reforçam importância da iniciativa

Na edição do ano passado, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista registrou resultados recordes. Mais de 472 mil pessoas foram atendidas, em cerca de 100,7 mil audiências. 34,5 mil acordos, com movimentação superior a R$ 2 bilhões.

Os números reforçam o papel da conciliação como instrumento de celeridade processual, redução de custos e preservação das relações de trabalho, objetivos que também orientam a campanha de 2026.