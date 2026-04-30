Casa da Mulher Brasileira integra pacote de obras da Prefeitura

Por Jhon Silva

Publicada em 30/04/2026 às 12h02

Mulheres em situação de violência ainda enfrentam, em muitos casos, atendimento fragmentado, com necessidade de buscar apoio em diferentes órgãos para registro, orientação, acolhimento e encaminhamento. Em Porto Velho, essa estrutura passa a contar com um novo equipamento público previsto dentro do pacote de obras já licitadas pela Prefeitura.

A implantação da Casa da Mulher Brasileira integra o conjunto de 12 grandes empreendimentos que somam R$ 187.893.812,21 em investimentos lançados pelo município entre os meses de janeiro e maio deste ano. Dentro desse total, R$ 17.387.078,27 serão destinados especificamente para a construção da unidade.

A obra está prevista no edital de concorrência eletrônica nº 90006/2026 e será executada na avenida Guaporé com rua Atlas, no bairro Três Marias, zona Leste. O empreendimento foi incluído na programação municipal como parte da ampliação da rede de assistência e proteção social.

Além da Casa da Mulher Brasileira, o pacote de licitações contempla obras nas áreas de saúde, urbanização, esporte, abastecimento, mobilidade e assistência, consolidando um cronograma de intervenções simultâneas em diferentes regiões da capital.

A Casa da Mulher Brasileira será estruturada para reunir em um único espaço os principais serviços voltados às mulheres vítimas de violência. Entre eles estão o acolhimento psicossocial, assistência social, orientação jurídica, atendimento especializado, apoio institucional e articulação com os órgãos de segurança pública.

Segundo Léo Moraes, a implantação da unidade atende a uma necessidade estrutural da rede pública municipal

A proposta do equipamento é concentrar em uma mesma unidade os atendimentos que atualmente ocorrem de forma descentralizada, permitindo agilidade no suporte e maior integração entre os setores envolvidos.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a implantação da unidade atende a uma necessidade estrutural da rede pública municipal. “Porto Velho passa a contar com um equipamento específico para organizar o atendimento às mulheres vítimas de violência dentro de uma estrutura adequada. É uma obra inserida no pacote de investimentos da Prefeitura porque trata de uma demanda real e amplia a capacidade de resposta do município em uma área essencial”.

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), ficará responsável pela condução dos atendimentos e pela articulação institucional da unidade após a entrega da obra.

De acordo com o secretário da Semias, Paulo Afonso, a centralização dos serviços permitirá um fluxo mais eficiente. “A Casa da Mulher Brasileira vai concentrar serviços que hoje funcionam de forma separada. Isso facilita o encaminhamento, reduz o tempo de atendimento e garante uma atuação mais coordenada entre assistência, apoio jurídico e segurança”.