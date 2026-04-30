Thais Carla completa um ano de bariátrica; veja o antes e o depois

Por R7

Publicada em 30/04/2026 às 10h48

Um ano depois de passar pela cirurgia bariátrica, Thais Carla, de 34 anos, vive uma fase bem diferente — e os resultados já estão dando o que falar!

Segundo informações do gshow, ela eliminou cerca de 100 kg e hoje está pesando 99 kg. Na época do procedimento, estava com aproximadamente 200 kg. Ou seja: na prática, reduziu o peso pela metade.

E não foi só a balança que mudou

De lá para cá, a “influenciadora” encarou reeducação alimentar, acompanhamento médico e uma reorganização total do dia a dia.

A nova fase também mexeu com a dinâmica familiar, já que o estilo de vida agora exige disciplina — e adaptação dentro de casa.

Nas redes sociais, Thais mostra treinos, momentos de lazer e até novas atividades físicas entrando na rotina.

O antes e depois impressiona... e segue rendendo assunto.