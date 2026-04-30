Secretário critica mínimo constitucional de 25%, defende meritocracia e rejeita viés ideológico na educação

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/04/2026 às 10h17

O secretário estadual de Educação de Rondônia, Jorge Massud Badra, afirmou em entrevista ao podcast Resenha Política que o modelo constitucional que obriga estados a investirem, no mínimo, 25% da receita em educação pode gerar distorções na aplicação dos recursos públicos. Segundo ele, embora o investimento seja necessário, a obrigatoriedade pode levar a decisões que não refletem prioridades reais da rede, especialmente quando não há demanda concreta para determinados gastos.

“Eu discordo sim que ter essa coisa atrás da gente que tem que gastar 25%, eu acho ruim. [...] Por que eu vou pegar o dinheiro que não é meu, que é público, e vou gastar por uma obrigação estatística?”

Ao tratar da valorização dos profissionais da educação, Badra defendeu a adoção de critérios objetivos para concessão de benefícios e reajustes, destacando a meritocracia como instrumento de incentivo ao desempenho. Ele argumentou que aumentos devem estar vinculados à entrega de resultados e não apenas à disponibilidade orçamentária, diferenciando reajustes inflacionários de ganhos reais por desempenho.

“Eu tenho que premiar aquele que se esforçou mais que o outro. [...] O aumento, para mim, acontece quando me entrega aumento.”

O secretário também abordou o papel da escola na formação dos alunos e se posicionou contra a inserção de conteúdos com viés ideológico, religioso ou de gênero no ambiente educacional. Segundo ele, a prioridade deve ser preparar os estudantes para a vida e para o mercado de trabalho, com foco em disciplina, respeito e formação cidadã.

“Somos um Estado laico. [...] Eu tenho muita preocupação com viés ideológico, viés religioso, de gênero, o que seja.”

Ao longo da entrevista, Badra reforçou que sua atuação será pautada por critérios técnicos, planejamento e responsabilidade fiscal, destacando ainda que a gestão deve priorizar eficiência na aplicação dos recursos e qualidade na entrega dos serviços educacionais. Ele também indicou que pretende manter diálogo com sindicatos e acompanhar de perto a execução orçamentária da pasta, considerada uma das maiores do Estado.

Assista na íntegra.