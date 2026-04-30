Milei transforma em ato político sessão no Congresso com ministro investigado

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 30/04/2026 às 10h29

O chefe de gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, falou ao Congresso da Argentina nesta quarta-feira (29) pela primeira vez desde que suas viagens de luxo em família e compras de imóveis se transformaram no maior escândalo do governo ultraliberal.

A presença no Congresso deveria ser rotineira, já que a Constituição argentina determina que o chefe de gabinete apresente relatórios mensais ao Legislativo. Esta, no entanto, é a primeira vez que Adorni cumpre a exigência desde sua nomeação, em novembro do ano passado -o que transformou a sessão em uma espécie de interrogatório sobre as suspeitas de enriquecimento ilícito do ministro.

A trilha sonora de um vídeo compartilhado pela equipe de Milei minutos antes da entrada de Adorni resume o clima no Congresso. Na gravação, o presidente argentino aparece em meio a aliados ao som de "Eye Of The Tiger", do filme Rocky Balboa.

Manter o ministro no cargo tem sido uma odisséia parecida com a do protagonista do clássico. Ao lado de Karina, irmã de Milei e secretária-geral da Presidência, Adorni se tornou o membro do gabinete mais rejeitado pelos argentinos -68% o avaliam negativamente, segundo uma pesquisa divulgada nesta semana pela Universidade de San Andrés.

O político foi o que sofreu a maior queda no nível de aprovação em um mês, segundo o levantamento -foram nove pontos percentuais desde a publicação da última pesquisa, em março deste ano. Foi justamente o momento em que o caso teve início, quando veio à tona que sua esposa, Betina Angeletti, havia viajado com a comitiva oficial da Presidência a Nova York, mesmo sem nenhuma função oficial.

"Eu queria que ela viesse comigo porque ela é minha companheira. É ela quem me ajuda aqui também", justificou o ministro na ocasião. "Fui à Nova York a 'deslomarme'", continuou, para dizer que trabalhou muito -nesta quarta, ele foi recebido pela oposição aos gritos de "deslomado", expressão que viralizou na internet, e aplausos do bloco governista.

A viagem da esposa foi a ponta do novelo de uma série de revelações que indicam uma possível inconsistência patrimonial. Dias depois, a descoberta de uma viagem em um jato privado a Punta del Este, no Uruguai, durante o carnaval deste ano, aumentou a pressão sobre o ministro.

Somou-se à investigação revelações como uma viagem com a família às ilhas caribenhas de Aruba, que pode ter ficado entre US$ 14 mil a US$ 15 mil, e a compra de dois imóveis em 2024 e 2025 -uma casa em nome de sua esposa em um condomínio a 80 km de Buenos Aires e um apartamento de US$ 230 mil no bairro de Caballito, na capital.

Os gastos parecem incompatíveis com o atual salário do ministro e sua situação econômica em um passado recente. Em 2023, Adorni pagou um processo judicial de US$ 500 em 12 parcelas, revelou o Clarín, e atualmente ganha US$ 2.500 por mês.

O caso não foi suficiente para Milei o afastar de suas funções, como ocorreu na semana passada com o agora ex-secretário de Coordenação de Infraestrutura do Ministério da Economia Carlos Frugoni, também envolvido em um caso de imóveis não declarados.

Pelo contrário -o presidente estava em um balcão do plenário nesta quarta para assistir à exposição de mais de uma hora de Adorni e chegou a discutir com opositores que protestaram à medida que a fala se alongava. "Vocês são os assassinos. Suas ideias mataram 150 milhões de pessoas", gritou o ultraliberal a deputados de esquerda.

O discurso do ministro incluiu a conhecida cartilha do governo: elogios a responsabilidade fiscal, abertura econômica, cortes da máquina pública e controle da inflação interrompidos por palmas a cada poucos minutos, quando o político atacava governos anteriores ou apresentava números da gestão.

Ao final, Adorni se antecipou às esperadas contestações sobre o seu patrimônio. "Não cometi nenhum delito e vou provar isso na Justiça", disse.

Sobre a viagem de sua esposa, negou qualquer irregularidade. "Pedi desculpas ao povo argentino, entendendo que minha conduta deve ser sempre transparente, e me coloquei à disposição do sistema judiciário diante de cada denúncia", afirmou.

Já as viagens foram pagas por seu próprio patrimônio, segundo ele. "O governo nacional não possui nenhum registro de custos associados às minhas viagens pessoais", disse.

"Ninguém está questionando se você pode gastar o dinheiro, o que estamos questionando é se ele foi ganho legitimamente ou não", afirmou a deputada federal Mónica Frade, ao tomar a palavra após o discurso.

Já o deputado Néstor Pitrola disse que a presença de todo o gabinete era uma prova de que o ministro era um "cadáver político". "Desculpe, mas eu tinha que dizer isso, porque você não conseguiu explicar ao povo argentino o aumento vertiginoso da sua riqueza e da riqueza da sua esposa", concluiu.

Não se sabe por que Milei tem insistido em manter o aliado, que antes de ser chefe de gabinete foi um porta-voz agressivo da Presidência. Fato é que, apesar da vitória nas eleições de meio de mandato em outubro do ano passado e das recentes aprovações de reformas, o presidente não está em seu melhor momento diante dos eleitores.

Em março, a inflação acelerou pelo décimo mês consecutivo, chegando a 3,4% -menor do que os 13% do momento em que Milei assumiu, mas distante das expectativas. A isso se somam as quedas nas atividades de construção civil e na produção industrial, resultando no recuo da popularidade do presidente.

Questionado sobre por que mantinha Adorni no cargo ao sair do Congresso, Milei chamou os jornalistas presentes de "ladrões e corruptos".