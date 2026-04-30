Quem é Edson Gomes, acusado por Daniela Mercury de violência doméstica

Por R7

Publicada em 30/04/2026 às 10h33

A premiação do Troféu Armandinho e Irmãos Macedo, que aconteceu nesta terça-feira (28), em Salvador, na Bahia, ficou marcada pelo climão entre Daniela Mercury e Edson Gomes.

Após vencer a categoria “Hit do Carnaval”, a cantora disparou: “Edson, peço que você seja carinhoso com a sua esposa, porque a gente não aceita nenhuma violência contra a mulher.”

“Tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove. Quem é que eu espanco? Tentar me lacrar assim, me envergonhar, para quê?”, rebateu o cantor quando subiu ao palco.

Quem é Edson Gomes

Nascido em julho de 1955, no município de Cachoeira, na Bahia, o cantor e compositor é considerado um dos maiores nomes do reggae no Brasil. Suas composições falam sobre desigualdade social, violência, pobreza e cotidiano.

Embora tenha descoberto o amor pela música ainda na adolescência, foi nos anos 80 que se consolidou no gênero musical. Seu catálogo de músicas inclui Samarina, Árvore, Camelô, Perdido de Amor, Malandrinha e Rasta.

Nas redes sociais, o artista acumula mais de 680 mil seguidores e vem recebendo comentários pedindo que tome alguma providência contra Daniela Mercury após a acusação. “Falta de respeito com nossa lenda do reggae. Não se acusa ninguém sem provas”, escreveu um internauta.

Depois do climão no Troféu Armandinho e Irmãos Macedo, que terminou com Edson deixando o evento, a equipe da cantora baiana publicou uma nota sobre o ocorrido.

“Durante a cerimônia do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo, realizada nesta terça-feira, Daniela fez um discurso de repúdio às diversas formas de violência sofridas por mulheres, incentivando o engajamento coletivo nessa luta. Ao mencionar Edson Gomes, falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres”, diz um trecho do texto.

“Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento causado. Reitera, ainda, o desejo de conversar pessoalmente com o artista em momento oportuno”.