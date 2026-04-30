Prefeito de Cacoal cita caixa negativo de quase R$ 8 milhões e diz não ser “pautado, guiado ou manobrado” por Adaílton Fúria

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/04/2026 às 09h55

PORTO VELHO, RO - O prefeito de Cacoal, Tony Pablo, respondeu a críticas recebidas em meio ao debate político local e afirmou que não tem compromisso de ser pautado, guiado ou manobrado pelo ex-prefeito Adaílton Fúria, do PSD, que renunciou ao cargo para disputar o Governo de Rondônia neste ano, conforme a legislação eleitoral. Nas declarações, Tony Pablo disse que sua responsabilidade atual é com a cidade, com a população e com os compromissos administrativos assumidos pelo município.

A manifestação ocorreu após áudios em que um deputado estadual criticou a postura do prefeito e classificou como traição a conduta atribuída a Tony Pablo em relação ao ex-prefeito. O parlamentar afirmou que, em sua avaliação, o vice escolhido por Fúria deveria manter consideração política com quem o colocou no cargo e declarou que a situação demonstraria falta de respeito.

Em resposta, Tony Pablo afirmou que está em Brasília e disse acompanhar a repercussão do caso em um ambiente de pré-campanha. Segundo ele, Cacoal passou a ocupar o centro das atenções políticas, mas a discussão teria sido marcada por distorções. “Cacoal tem um outro prefeito que pensa diferente, que vai fazer aquilo que eu entender que eu devo fazer como prefeito. Eu não tenho compromisso nenhum de ser pautado ou guiado por outros políticos ou pelo ex-prefeito. Não existe esse compromisso entre eu e o ex-prefeito. Pelo contrário, meu compromisso é com a cidade de Cacoal, é de trabalhar pro povo de Cacoal”, afirmou.

Tony Pablo também rejeitou a ideia de que, por ter sido vice-prefeito, deveria permanecer subordinado politicamente ao antigo titular do cargo. Na fala, ele afirmou estar “completamente equivocada” a compreensão de que vices devem favor ou compromisso automático de obediência ao prefeito que deixou o posto. “Também tá completamente equivocada aí essa ideia antiga, velha, de que todos os vices devem favor ou tem esse tipo de compromisso de ficar cego, surdo e mudo e servir de capacho ou de boneco daquele que foi ou era o titular. O que não acontece no caso de Cacoal”, declarou.

Ao tratar da relação com Adaílton Fúria, Tony Pablo disse que a aliança entre os dois começou em 2009 e que acompanhou o ex-prefeito em diferentes momentos da trajetória política. Ele afirmou que ajudou Fúria quando este ainda não tinha mandato, participou da eleição dele para vereador, atuou como procurador em processo de cassação, auxiliou sua chegada à Assembleia Legislativa e, posteriormente, acompanhou sua gestão na prefeitura.

O prefeito declarou ainda que Fúria continua sendo seu amigo e aliado de 17 anos, mas sustentou que isso não significa obrigação de seguir orientação política externa. “E aí, como prefeito, eu tive durante todo o meu tempo e quando precisou resolvendo problemas da gestão acompanhando como procurador do município e por último ele chega prefeito da cidade eu como vice-prefeito e agora é uma opção dele decidiu renunciar ele tá em pré-campanha continua sendo meu amigo meu aliado de 17 anos a gente conversa troca ideia”, disse.

Tony Pablo afirmou que chegou ao posto com liberdade para decidir os rumos da administração municipal. Segundo ele, o compromisso firmado na aliança política de 2009 previa a construção de sua candidatura a vice-prefeito caso Fúria renunciasse ou assumisse outro projeto. Com a renúncia, declarou que passou a exercer o cargo de prefeito com autonomia. “Eu tenho toda a liberdade e autonomia de tomar as decisões que eu entender que são importantes para a população, para cumprir os compromissos que a gente tem com o povo de Cacoal, com a cidade que eu moro aqui há 48 anos, que meus filhos nasceram aqui, que a minha esposa nasceu aqui”, afirmou.

O prefeito também negou ter assumido acordo político para apoiar pré-candidaturas neste momento. “Então eu não tenho acordo nenhum com o ex-prefeito, com qualquer político, de ser manobrado, de ser guiado conforme o deputado quer ou qualquer outra liderança política do Estado que eu respeito. Eu vou tomar as decisões de acordo com a minha consciência, de acordo com os meus princípios”, disse. Na sequência, declarou que ainda não tem compromisso com nenhuma pré-candidatura e defendeu que os eleitores de Cacoal decidam livremente seus votos.

Em outro trecho, Tony Pablo dirigiu-se nominalmente ao deputado interlocutor e afirmou que não é pré-candidato a nenhum cargo nas eleições. O prefeito voltou a dizer que ajudou Fúria por 17 anos, especialmente nos momentos difíceis, e afirmou não se lembrar da presença do parlamentar ao lado do ex-prefeito nessas ocasiões.

O ponto administrativo mais enfatizado por Tony Pablo foi a situação financeira do município. Ele pediu apoio parlamentar para enfrentar dívidas e citou números relacionados à saúde e ao caixa da prefeitura. “E agora, a gente precisa da sua ajuda como parlamentar, que o senhor é. O senhor é deputado estadual, coloque emendas pra gente conseguir aqui pagar as dívidas do município. Dois milhões e 900 de déficit na saúde. Nós estamos aí também com fluxo de caixa negativo de quase 8 milhões de reais. Nós temos também aí uma perspectiva difícil a ser superada e enfrentada por conta do hospital que foi aberto”, afirmou.

Ao final da manifestação, Tony Pablo pediu que o parlamentar o deixasse fora da pré-campanha e reforçou que seguirá atuando como prefeito. “E aí me deixa fora dessa pré-campanha, que eu tô como prefeito, não sou pré-candidato a nada, e vou trabalhar pro povo de Cacoal, tá bom? E os meus compromissos com o ex-prefeito, quem sabe sou eu e ele”, declarou.