Aliado de Putin diz que mundo vive período pré-guerra mundial e fala em possível

Por G1

Publicada em 30/04/2026 às 10h23

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou nesta quinta-feira (30) que o mundo está vivendo um período pré-guerra mundial e falou que um "apocalipse nuclear" é "uma possibilidade real".

Medvedev, aliado do presidente Vladimir Putin, comparou a atual situação internacional do mundo aos períodos antes da 1ª e 2ª Guerras Mundiais e acusou a Europa de estar se rearmando e adotando declarações cada vez mais inflamatórias contra a Rússia.

Em fala em evento em Moscou, Medvedev lembrou que na década de 1930 "houve uma militarização ativa, da economia e na produção de uma enorme quantidade de equipamentos" na Europa, e que "a mesma coisa está acontecendo agora".

"O que os europeus estão dizendo? Que a guerra com a Rússia é inevitável. Eles dizem isso todos os dias: 'Os russos certamente nos atacarão'. (...) Vocês entendem aonde isso leva. Se dissermos todos os dias que a guerra é inevitável, ela começará. Pode haver inúmeras razões e causas. (...) Uma enorme quantidade de armas está sendo produzida, o ciclo está em andamento", afirmou Medvedev.

Ele disse que a Rússia não tem "intenções agressivas" contra a Europa —algo que o governo russo tem dito diversas vezes nos últimos meses—, e que Moscou "foi forçada" a iniciar a guerra na Ucrânia, porém que esse conflito teria justificativa plausível.

Nos últimos meses, líderes europeus escalaram a retórica bélica contra a Rússia e ordenaram um amplo rearmamento do continente diante da ameaça russa. Isso pôde ser visto na escalada de gastos da Otan em Defesa.

Apesar das alegações russas, relatórios de inteligência produzidos por alguns países europeus, como a Dinamarca e a Noruega, afirmam que a Rússia poderia estar pronta para expandir a guerra da Ucrânia para outro país até 2030, e que os países bálticos estariam mais vulneráveis para tal ofensiva.

Medvedev acrescentou que, diante de uma possível 3ª Guerra Mundial, um "apocalipse nuclear" é possível e que a Rússia precisa estar preparada para isso.

"Sou frequentemente acusado de usar uma retórica agressiva e de falar sobre um apocalipse nuclear, mas, infelizmente, é uma possibilidade real. Eu realmente não gostaria que isso acontecesse. (...) É precisamente por isso que o nosso país possui uma tríade de forças nucleares estratégicas", afirmou.

Medvedev disse também que a 1ª Guerra Mundial começou a despeito de todas as conversas que vinham ocorrendo à mesa de negociações até então. "A guerra se transformou em um moedor de carne, e a própria Europa se puniu", disse.