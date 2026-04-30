Após rejeição de Trump, Irã prepara nova proposta de paz, mas ameaça

Por G1

Publicada em 30/04/2026 às 10h15

Diante da rejeição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à proposta de paz apresentada pelo Irã, o governo iraniano entregará um novo plano para dar fim à guerra, segundo disseram nesta quinta-feira (30) fontes das negociações à rede de TV CNN Internacional.

Segundo a rede, mediadores do governo paquistanês afirmaram que Teerã finaliza uma revisão da proposta, que deve ser entregue na sexta-feira (1º).

Pela proposta que o Irã entregou ao Paquistão no último fim de semana, o governo iraniano propunha que os EUA interrompessem o bloqueio naval na entrada do Estreito de Ormuz, que hoje impede o tráfego de embarcações dos portos iranianos. Em troca, o governo iraniano também reabria totalmente a passagem pelo estreito.

No entanto, o Irã pedia ainda que as conversas sobre o fim de seu programa nuclear, uma das principais exigências de Washington, fossem adiadas.

Na quinta-feira (29), a imprensa norte-americana divulgou que Trump rejeitou a proposta e deu um novo ultimato ao Irã. Com a rejeição, as negociações entre as duas partes pelo fim da guerra voltaram à estaca zero.

Também não há previsão para uma nova rodada de tratativas enter negociadores dos EUA e do Irã, que só se sentaram à mesa uma vez em dois meses de guerra.

A demora nas negociações, ainda segundo disseram as fontes do Paquistão à CNN, também ocorrem em parte por conta das dificuldades dos negociadores em contatar o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, cujo paradeiro e estado de saúde são desconhecidos.

Irã promete retomar conflito

Em paralelo às negociações, o Irã ameaçou nesta quinta-feira (30) retomar também ataques a aliados dos EUA, paralisados por conta do cessar-fogo. O comandante das forças aéreas da Guarda Revolucionária Iraniana afirmou hoje que seu país está se preparando para responder a qualquer nova ofensiva dos Estados Unidos com "ataques duradouros e dolorosos".

O comandante ameaçou também atacar os navios da Marinha norte-americana que fazem o bloqueio naval imposto por Donald Trump na entrada do Estreito de Ormuz. Ele disse que as embarcações "seguirão o mesmo destino das bases norte-americanas" no Oriente Médio, que vinham sendo alvos de ataques do Irã antes da trégua.

Com o cessar-fogo atualmente em vigor, o Irã se comprometeu a pausar ataques aos países do Golfo Pérsico aliados do EUA. Em troca, Estados Unidos e Israel também deixaram de bombardear alvos em território iraniano.

Também nesta quinta, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, falou em "derrota humilhante" para os Estados Unidos e prometeu um "futuro brilhante" no Golfo Pérsico sem a influência dos EUA.

Governo paquistanês dise que Teerã prepara revisão de proposta após Donald Trump rejeitar texto anterior, segundo CNN Internacional. Guarda Revolucionária, em paralelo anunciou retorno de ataques e 'guerra lenta'.