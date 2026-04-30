Itapuense e Rolim de Moura são eliminados da Copa do Brasil Feminina

Por FFER

Publicada em 30/04/2026 às 08h52

Não deu para os representantes de Rondônia na Copa do Brasil Feminina, as duas equipes, Desportiva Itapuense e Rolim de Moura acabaram elimanados da competição. O Tigre da Zona da Mata saiu atrás do placar no Cassolão diante da equipe do Mauaense, a equipe paulista fez um a zero, mas o Rolim de Moura buscou o empate e levou a decisão para os pênaltis.

Mas nas cobranças das penalidades, mellhor para a equipe do Mauaense que venceu por 3 a 0 e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil Feminina. Já o Desportivo Itapuense foi elimanado pelo o Araguari, a classificação da equipe mineira foi com direito a hat-trick da jogadora Ana Beatriz, no final, o Araguari venceu seu primeiro jogo em competições nacionais goleando o Itapuense pelo placar de 5 a 2, com isso o galo da comarca está classificado para a fase seguinte da Copa do Brasil Feminina 2026.