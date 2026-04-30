O recado de Tony Pablo, a rejeição de Messias no Senado e o pior momento do governo Lula

Por Robson Oliveira

Publicada em 30/04/2026 às 09h18

DESABAFO

Há prefeitos que governam, outros que administram crises - e há aqueles que resolvem narrá-las em praça pública, como quem acende um fósforo em depósito de pólvora e depois se surpreende com o barulho. Tony Pablo, de Cacoal, escolheu a terceira via. Em longa conversa com este articulista da cabeça achatada, o prefeito de Cacoal desenhou um enredo que mistura desabafo, cálculo político e uma certa dose de ingenuidade operacional. Creditou a mídia engajada as interpretações diversas sobre um decreto que tornou público sobre contenção de gastos para evitar o caos contábil da administração municipal.

RELAÇÃO

Disse não ser traidor, insistiu não ter compromisso com pré-candidaturas, mas, como quem tropeça na própria narrativa, relembrou - mais de uma vez - sua relação histórica com Adailton Fúria desde 2009. Uma relação, conforme frisou de forma enfática, não significa sabujice, alinhamento em tudo nem subserviência.

FOTOGRAFIA

A foto com Marcos Rogério? Coincidência. Apoio? Lorota. O município precisa de emendas, e cabe ao prefeito estabelecer relação com todos da bancada para conseguir alguns caraminguás. Com Sílvia Cristina, ele também posou em Brasília, mas não repercutiu, em razão de que, com o senador, a narrativa para as mídias digitais esquenta o ambiente político. Tony Pablo disse que uma foto com autoridade, em si, é algo natural e não representa apoio imediato. “Tô pensando em Cacoal”, esclareceu.

INCÔMODO

Há um incômodo do prefeito com o veto ao deputado estadual Cirone Deiro na engrenagem de Fúria. Ele explicou que o parlamentar é seu amigo de longa data e possui ascendência sobre seis vereadores. Quando barraram Cirone no grupo que elegeu Fúria, ele, Tony Pablo, se revoltou.

AMIZADE

Ali, o discurso ganhou densidade emocional. Amizade, lealdade, influência na Câmara - ingredientes suficientes para entender que a crise não é apenas fiscal. É também política, e das mais ordinárias: espaço, prestígio e sobrevivência. Cirone Deiró, com a exclusão, optou em aceitar a pré-candidatura de vice-governador na chapa liderada por Hildon Chaves, do UB.

CHUTE

A coluna arrisca: o anúncio abrupto da penúria financeira tem menos de contabilidade e mais de recado. Um gesto de quem se viu fora da mesa onde se decidiu o futuro - e resolveu bater na porta com estrondo.

CONSEQUÊNCIAS

Há, sim, um problema real. Municípios não entram em colapso por capricho retórico. Mas a forma escolhida por Tony Pablo para expor a situação foi, no mínimo, alarmante e destemperada. Atirou para todos os lados - aliados, ex-aliados e governo estadual - como se a política tolerasse esse tipo de fogo amigo sem consequências. Não tolera.

CONVENIÊNCIA

E há um detalhe chato que o prefeito parece querer empurrar para debaixo do tapete: ele não é um estranho no orçamento que agora critica. Foi procurador na primeira gestão de Fúria, vice na segunda, atravessou transições, assinou atos, acompanhou números. Alegar surpresa agora soa menos como revelação e mais como conveniência.

COBRANÇA

No fundo, o que emerge é um pedido de socorro mal formulado. Tony quer ajuda - de quem estiver disposto a ouvir. Tem razão em buscar. Erra ao fazer disso um espetáculo. Porque, no fim das contas, o eleitor não distingue herança de responsabilidade. Cobra de quem está na cadeira. E ponto. Não há paciência popular para tecnicalidades fiscais quando falta serviço básico na ponta.

NARRATIVA

Ao elevar o tom, o prefeito também elevou o risco. Seu discurso passou a ser instrumentalizado por adversários de Fúria, que farejam fragilidade como rotina. Pode até gerar desgaste momentâneo no ex-prefeito, mas a memória política costuma ser mais generosa com quem entregou do que com quem reclama. A oposição faz sua parte uma vez que a narrativa quem ofereceu foi o prefeito.

BRIGA

E há algo ainda mais corrosivo em curso: a erosão da própria imagem. Política é percepção. E a percepção que começa a se formar é a de um gestor que perdeu o controle da oportunidade - e talvez do temperamento. Discussões em grupos de WhatsApp com deputados não ajudam. Pelo contrário, expõem. O prefeito precisa evitar este tipo de briga e se concentrar na gestão.

EQUILÍBRIO

Tony Pablo tem um problema concreto e legítimo. Mas crise não se resolve no grito, tampouco na improvisação. Exige articulação, discrição e método - três virtudes que, até aqui, ficaram em segundo plano. Se a estratégia for transferir responsabilidades até 2026, convém recalibrar. A conta política chega antes. E chega alta. É uma pessoa correta e está assustado com as cobranças que agora têm que encarar. Gestão pública é conflituosa mesmo e quem se propõe a ser administrador público precisa de equilíbrio para encarar as demandas, que, aliás, são enormes. O prefeito está sendo ingênuo na forma de resolvê-los.

ANTECEDENTES

Porque há uma regra não escrita, mas rigorosamente aplicada: na dúvida, o eleitor pune quem está no comando. Não o antecessor. Não o aliado. Não o inimigo conveniente da semana. E, em Rondônia, a história recente já mostrou o destino de quem rompe pontes antes de construir alternativas.

POSTURA

A política, como se sabe, até perdoa erros. O que ela não esquece é a sensação de traição - ainda que o protagonista jure, de pé junto, que não traiu ninguém. No fim, resta ao prefeito uma escolha menos ruidosa e mais eficaz: governar. Tudo o mais é ruído.

SOCORRO

Ainda assim, convém registrar: Tony Pablo, embora tenha optado por um pedido de socorro politicamente ingênuo, precisa ser ajudado. Não por ele, mas por Cacoal. Isto ainda não foi assimilado pelos aliados alvos dos desabafos.

SOBRIEDADE

A política tem dessas obrigações morais que independem de lado, palanque ou conveniência - e a população não pode pagar a conta de disputas paroquiais. Cabe ao prefeito liderar esse processo de recuperação fiscal com alguma sobriedade: sem caneladas, sem ameaças e, sobretudo, sem transformar crise em espetáculo.

PECHA

Não adiantará apontar para que saiu, o povo cobre de quem entrou e compara um com o outro. Nesta comparação os índices de aprovação de Adailton Fúria ao deixar a prefeitura falam por si. Este é o motivo pelo qual os concorrentes tentam colar nele a pecha de gestão perdulária. Quando a política desanda, todos perdem. Mas quem paga primeiro - e sempre - é o cidadão.

GESTÃO

Não é todo político que reúne os atributos de um bom gestor. Pode até ter boas ideias e propósitos louváveis, mas governar - no sentido pleno - exige perseverança, visão estratégica e capacidade de liderança. Em Rondônia, há exemplos eloquentes de administradores que assumiram prefeituras em cenário de “terra arrasada” e conseguiram reverter o quadro.

CEMITÉRIO

Em Porto Velho, quando Hildon Chaves sucedeu Mauro Nazif, era recorrente na mídia a ideia de que a prefeitura da capital havia se tornado um cemitério de prefeitos. A cidade estava destroçada. Oito anos depois, sua gestão demonstrou que, com planejamento, disciplina e gestão, é possível reconstruir um município e entregar resultados consistentes.

EXEMPLO

O mesmo se viu em Vilhena, onde o prefeito Delegado Flori colhe hoje os frutos de uma administração marcada por decisões firmes e execução competente.

PRISÕES

Em Cacoal, Fúria assumiu após duas gestões atravessadas por operações policiais que levaram à prisão uma prefeita e diversos agentes públicos. Ainda assim, reorganizou a máquina administrativa e foi reconduzido ao cargo com mais de 80% dos votos - um sinal inequívoco de aprovação popular. Até um padre foi obrigado a sir correndo do município em razão de supostos malfeitos.

PRUDÊNCIA

Diante disso, é prudente que Tony Pablo contenha os ímpetos, administre melhor as crises e demonstre, na prática, capacidade de governar. Caso contrário, corre o risco de permanecer apenas no discurso - e, pior, isolado politicamente. Mas é preciso que o governo e os políticos contribuam também para que a crise contábil do município seja vencida. A gritaria estridente de Tony Pablo é um pedido e socorro. Que seja ouvida e não distorcida.

COMBUSTÃO

A recusa ao nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal escancara menos um episódio isolado e mais um sintoma estrutural: o de um Senado Federal em combustão permanente e de um governo que já não dita o ritmo - reage.

LITURGIA

A derrota imposta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem peso histórico. Não pelo nome em si, mas pelo ritual quebrado. A liturgia antiga - Planalto chama, Congresso atende - perdeu eficácia. O telefone já não resolve o que antes se resolvia no cafezinho. O poder de coordenação política, outrora marca registrada, hoje oscila ao sabor de cada rodada de pesquisa.

FRAGILIDADE

Há um país dividido e uma eleição sem favorito claro no horizonte. Nesse ambiente, cada votação relevante vira teste de força. E o governo, fragilizado, passou no teste errado. A insistência em levar o nome ao plenário, apesar dos sinais de resistência, transformou a desconfiança em derrota consumada.

FORÇA

Nos bastidores, a leitura é pragmática: dificilmente outro indicado prospera até 2026 sem pedigree do próprio Senado. A Casa, ao rejeitar, também reivindica o direito de sugerir. É menos sobre veto e mais sobre autoria.

TROPEÇO

O impacto é cumulativo. A cada pesquisa desfavorável, a margem de manobra encolhe; a cada tropeço no Congresso, a percepção de autoridade se deteriora. No cenário eleitoral, adversários como Flávio Bolsonaro ocupam o espaço simbólico deixado por um Planalto em compasso de espera.

GRAVIDADE

Se os números melhorarem, o governo pode recuperar parte da iniciativa e reequilibrar a relação com o Congresso. Caso contrário, a tendência é de aprofundamento do descompasso: um Executivo que insiste e perde, e um Legislativo que aprende rápido onde está o novo centro de gravidade. Este é o pior momento para o governo Lula.

PODCAST

Assistam hoje, no podcast resenha política a entrevista de Massud Badra, Secretário Estadual da Educação. Vale a pena conferir o que pensa o responsável estadual para melhorar os índices escolares de Rondônia. Na próxima semana vão ao ar duas entrevistas de pré-candidatas ao Senado, Sílvia Cristina pelo PP e Luciana Oliveira, pelo PT.