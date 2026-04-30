Climatização muda cenário na rodoviária da capital; mais conforto para passageiros e mais qualidade no trabalho dos permissionários

Por André Oliveira

Publicada em 30/04/2026 às 10h01

Há cerca de um ano, a realidade na rodoviária de Porto Velho era bem diferente. O calor intenso e a falta de climatização tornavam a espera desconfortável para passageiros e desafiadora para quem trabalhava no local. O problema no sistema de ar-condicionado, causado por falhas estruturais na entrega da obra, impactava diretamente o funcionamento do espaço.

Para quem vivenciou essa fase, a mudança é evidente. O gerente de uma empresa de alimentação na rodoviária, João Mateus, lembra das dificuldades enfrentadas no início. “Quando chegamos, o ar-condicionado não funcionava, era muito quente. Os clientes vinham, comiam rápido e iam embora, não tinham uma boa experiência. Hoje é diferente. Com o ambiente climatizado, as pessoas ficam mais à vontade. Quem chega até se surpreende e depois voltam”.

A melhoria também trouxe impacto direto nos negócios. O atendente e administrador João Lucas destaca que a falta de climatização comprometia até a conservação dos produtos. “Antes era bem complicado. A gente trabalha com itens como chocolate, que precisam de um ambiente mais fresco. Agora conseguimos ampliar o que oferecemos, vender mais e organizar melhor a loja. O ar-condicionado fez toda a diferença principalmente para as empresas que funcionam 24h aqui”.

ESPERA TRANQUILA

Para os passageiros, o conforto também passou a fazer parte da experiência. Aos 75 anos, Pedro Alves percebe claramente a transformação. “Minha família mora aqui há mais de 40 anos, e já usei a rodoviária outras vezes. Hoje está moderna, aconchegante. Não tem comparação com antes. Agora dá pra ficar tranquilo esperando, é outra realidade. Com o ar-condicionado a gente pode esperar o ônibus em um ambiente agradável”.

Ação envolveu correções na estrutura e reorganização dos equipamentos

Diante dos problemas estruturais, a Prefeitura de Porto Velho assumiu a situação e realizou os ajustes técnicos necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema. A ação envolveu correções na estrutura e reorganização dos equipamentos, permitindo que o ar-condicionado passasse a operar de forma eficiente e contínua.

Cerca de um ano depois, o resultado é visível: o sistema segue funcionando regularmente, sem novos registros de falhas. A mudança é sentida no dia a dia por passageiros, comerciantes e trabalhadores, que agora contam com um ambiente mais confortável, adequado e acolhedor.

As melhorias na rodoviária são resultados do trabalho e do compromisso da gestão municipal. Com o sistema de climatização funcionando plenamente, a rodoviária de Porto Velho consolida uma nova fase, marcada por mais conforto, melhor atendimento e uma experiência mais positiva para todos que utilizam o espaço diariamente.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de resolver problemas estruturais e garantir qualidade nos espaços públicos. “Assumimos uma situação que precisava de solução e entregamos um resultado que faz diferença na vida das pessoas. Hoje, a rodoviária oferece mais conforto e dignidade para quem passa por aqui. São passageiros e trabalhadores que agora vivem uma nova realidade”.