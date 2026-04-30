Formação técnica fortalece agricultura familiar e prepara jovens para atuar nas propriedades rurais em Rondônia

Por João Albuquerque

Publicada em 30/04/2026 às 09h35

Estudantes de cursos técnicos voltados ao agronegócio estão se capacitando para atuar também na agricultura familiar. Com o objetivo de atender a demanda de alunos que buscam conhecimentos para aplicar na propriedade de suas famílias, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) conta com a disciplina Agricultura Familiar, ministrada nos cursos técnicos em Agroecologia, Agropecuária, Agronegócio e Zootecnia, ofertados na unidade executora da Instituição, em Pimenta Bueno, o Centro Técnico de Educação Rural (Centec Abaitará).

A agricultura familiar é um tipo de agricultura praticada em pequenas propriedades de terra, nas quais mais da metade da mão de obra é formada por membros de um mesmo grupo familiar. Essa família é a responsável pela gestão do estabelecimento familiar e, além disso, parte de sua renda advém das atividades ali desenvolvidas.

Estudante Jocilene Ferreira, quer aplicar o aprendizado na propriedade da família

DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

No cenário rondoniense, um dos avanços nesse contexto é o Sistema de Gerenciamento de Ater (Sigater), que está sendo replicado em outros estados. Trata-se de um banco de dados moderno que permite atendimento rápido e preciso, bem como a tomada de decisões estratégicas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que o desenvolvimento agrícola é crescente no estado e por esse motivo, a qualificação da mão de obra no campo vem se expandindo nos últimos anos. “A forte vocação de Rondônia para o agronegócio nos motiva a investir cada vez mais na cadeia produtiva desse importante segmento econômico.”

Diante desse terreno fértil de oportunidades, jovens rondonienses que cresceram no campo acompanhando o empreendedorismo dentro de casa, se matriculam no Centec Abaitará com o objetivo de obter conhecimentos para se dedicar aos negócios da família. Ao frequentarem as aulas de Agricultura Familiar, os alunos trabalham temas que vão lhe orientar nesse propósito tais como:

Fundamentos e Conceitos

Gestão e Planejamento

Produção Sustentável

Políticas Públicas e Comercialização

Mecanização e Tecnologias

No 1º ano do Curso Técnico em Agronegócio , Jocilene Ferreira de Rezende, 14 anos, já tem planos de ajudar os pais na propriedade rural da família, que tornou-se um dos poucos comércios da localidade de Seringal na zona rural de Espigão do Oeste. “Nossa propriedade tem várias plantações e criação de animais”, diz a estudante, acrescentando que a mãe comercializa a produção na própria casa e quando há feiras na comunidade.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, destacou que um dos princípios da educação profissional é fomentar o desenvolvimento econômico e social, o que na sua avaliação , aplica-se no fortalecimento das ações que visam contemplar a agricultura familiar. “É satisfatório acompanhar a formação de jovens que buscam uma carreira de sucesso, ocupando uma vaga de emprego ou se dedicando ao próprio negócio.”