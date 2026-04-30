Homem é atacado a tiros por dois indivíduos que efetuaram vários disparos

Por hora1rondonia.com

Publicada em 30/04/2026 às 09h30

Um ciclista foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (29), na Rua Jaraqui, nas proximidades da Rua Piratininga, no bairro Lagoa. O crime mobilizou equipes policiais e causou preocupação entre moradores da região.

De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, a vítima seguia pela via em uma bicicleta quando foi surpreendida por dois indivíduos que se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção. Testemunhas relataram que os suspeitos agiram rapidamente e fugiram logo após o ataque, tomando rumo ignorado.

Moradores ouviram diversos estampidos e acionaram imediatamente a Polícia Militar, que se deslocou ao local para atender a ocorrência. Durante o atendimento, os policiais realizaram o isolamento da área e iniciaram diligências nas imediações na tentativa de localizar os autores do crime, porém, até o momento, ninguém foi preso.

Ainda conforme as informações preliminares, equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento à vítima, que foi encaminhada a uma unidade hospitalar. O estado de saúde do ciclista não havia sido oficialmente divulgado até o fechamento desta matéria.

A motivação do crime permanece desconhecida e será apurada pelas autoridades competentes. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio.

A polícia solicita que qualquer informação que possa auxiliar nas investigações seja repassada de forma anônima aos canais oficiais de denúncia.