Adolescentes são apreendidos levando moto furtada para Vila Nova Samuel

Por pvhnoticias.com

Publicada em 30/04/2026 às 09h45

Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de furtar uma motocicleta na noite desta quarta-feira, em Porto Velho.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada via CIOP após a vítima perceber que sua motocicleta, uma Yamaha Fazer de cor roxa, havia sido levada do quintal de casa. A vítima relatou ter ouvido barulhos e, ao verificar, viu dois indivíduos empurrando o veículo antes de ligá-lo e fugir.

Com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram buscas e receberam a informação de que a moto havia sido vista seguindo pela Estrada dos Periquitos, em direção à BR-364. Durante o patrulhamento, a guarnição localizou os suspeitos já nas proximidades da ponte de Candeias do Jamari, onde foram abordados.

Segundo a ocorrência, os dois adolescentes confessaram o furto e disseram que pretendiam levar a motocicleta até a Vila de Samuel. O veículo foi recuperado, porém apresentava avarias, como danos na maçaneta, retrovisor e na parte traseira.

Diante dos fatos, os menores receberam voz de apreensão, tiveram seus direitos garantidos e foram encaminhados à Delegacia Especializada para as providências cabíveis. Responsáveis legais foram acionados para acompanhar o procedimento.