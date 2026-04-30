Polícia Civil detalha esquema de fraude no setor agropecuário

Por PC/RO

Publicada em 30/04/2026 às 09h30

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Fraudes (DEFRAUDE), com apoio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DERF) e da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN), realizou coletiva de imprensa para apresentação dos resultados da Operação ROMPERE e apresentou elementos de investigação que apontam para a existência de um esquema estruturado de fraudes envolvendo atividades no setor frigorífico, com prejuízos econômicos de elevada monta e impactos diretos sobre produtores rurais.

De acordo com as apurações, o grupo investigado atuava mediante a construção de uma aparente credibilidade comercial, utilizando-se de estratégias que incluíam oferta de valores acima do mercado para aquisição de gado, com o objetivo de atrair fornecedores e viabilizar a entrega dos animais.

Após a consolidação das transações, verificava-se, em tese, a interrupção das atividades empresariais, com fechamento repentino das operações e ausência de pagamento aos produtores, caracterizando possível inadimplemento deliberado e prática fraudulenta.

As investigações também indicam a atuação de múltiplos envolvidos, com divisão de funções no esquema, incluindo intermediação comercial e articulação logística, elementos que reforçam a hipótese de organização estruturada.

Do ponto de vista socioeconômico, os prejuízos estimados ultrapassam cifras milionárias, afetando diretamente a economia local e causando danos relevantes a produtores rurais, muitos dos quais dependem da atividade para sua subsistência.

A Polícia Civil ressalta que os dados apresentados decorrem de investigação em andamento, podendo ser ampliados à medida que novas diligências forem realizadas. O trabalho segue com foco na identificação completa dos envolvidos e na responsabilização penal, na forma da lei.