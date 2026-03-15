Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/03/2026 às 09h40

A construção de palanques estaduais e a articulação de candidaturas para as eleições futuras marcaram a passagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por Rondônia neste sábado (14.mar). Durante participação em evento partidário realizado em Ji-Paraná, o parlamentar afirmou que a mobilização política do grupo ligado ao PL busca apresentar ao país um projeto alternativo de governo e destacou que pretende “resgatar” o Brasil do PT.

O encontro também foi utilizado para consolidar a pré-candidatura do senador Marcos Rogério (PL-RO) ao governo de Rondônia. De acordo com Flávio, o ato reuniu lideranças políticas, promoveu filiações partidárias e serviu para oficializar novas pré-candidaturas no estado.

Durante a agenda, o senador citou a formação da chapa que o partido pretende estruturar em Rondônia. Entre os nomes mencionados para disputar o Senado estão o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-RO) e Bruno Scheid. Segundo ele, o objetivo é fortalecer a composição eleitoral com maior presença política.

Ao comentar a estratégia do grupo para as próximas eleições, Flávio declarou que o projeto busca apresentar alternativas em áreas como segurança pública, combate à corrupção e enfrentamento da violência contra mulheres. Ele afirmou que pretende defender mudanças na legislação penal para endurecer punições contra criminosos e destacou que o uso de recursos públicos deve ser direcionado a prioridades sociais.

Durante o evento, o senador também comentou o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o pai permanece internado devido a complicações relacionadas à facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018. Flávio afirmou que o quadro é estável, embora exista uma sobrecarga renal e possibilidade de insuficiência nos rins.

O parlamentar relatou ainda que o ex-presidente sempre apresentou resistência física elevada, o que, segundo ele, tem contribuído para enfrentar os problemas de saúde decorrentes do atentado ocorrido durante a campanha eleitoral.

A agenda em Rondônia integra o primeiro giro político de Flávio Bolsonaro pelo país. De acordo com o senador, a prioridade neste momento é ampliar alianças regionais e consolidar candidaturas ao governo dos estados e ao Senado.

Ao longo da trajetória política, Flávio Bolsonaro também foi citado em investigações e processos judiciais. Um dos casos mais conhecidos envolve suspeitas de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele exercia mandato de deputado estadual. O Ministério Público apontou indícios de desvio de parte dos salários de assessores. Em 2022, no entanto, a Justiça do Rio de Janeiro rejeitou a denúncia após o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal anularem provas consideradas irregulares. O processo foi arquivado naquele formato, embora tenha permanecido aberta a possibilidade de nova apuração.

O nome do senador também apareceu em investigação sobre suposto uso da Agência Brasileira de Inteligência para tentar obter informações sobre auditores da Receita Federal envolvidos no caso da rachadinha. A Polícia Federal apontou tentativa de levantamento de dados para enfraquecer a apuração. Flávio negou participação. No relatório final da investigação conhecida como “Abin Paralela”, ele foi citado como beneficiário político da articulação, mas não foi indiciado naquela etapa.

Na esfera eleitoral, o senador também recebeu multa do Tribunal Superior Eleitoral após divulgar vídeo com informação falsa contra o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022. Em outro processo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro arquivou investigação que tratava de suposta falsidade ideológica eleitoral relacionada à eleição de 2014.