Por Lúcio Albuquerque

Publicada em 15/03/2026 às 10h10

Por motivos diversos a Rádio Difusora do Guaporé encerra suas atividades em 1961. A emissora tinha potência que abrangia a cidade de Porto Velho, cuja zona urbana chegava até à atual av. Joaquim Nabuco, e testemunhou três fatos importantes da história do então Território, a chegada do caminhão “Bandeirantes”, em 1959; o desfile das viaturas e máquinas para a abertura da BR-420 e, no final de 1960, a chegada da histórica Caravana Ford, eventos transmitidos ao vivo pela “Difusora”.

Milotn Alves, um dos fundadores da Rádio Difusora do Guaporé

No futebol a “Difusora”, além dos jogos locais também transmitia as exibições de times de outros estados, como a histórica vitória do Flamengo da Arigolandia que impôs 3x0 no Bahia no “Aluizão”, pouco depois do time da “boa terra” ter derrotado o Santos, de Pelé e tudo, e sido campeão brasileiro.

No pequeno período que esteve no ar a Difusora do Guaporé funcionou, inicialmente, numa casa da Avenida Farqhuar com a Duque de Caxias, numa sala do então bispado de Porto Velho e, finalmente, nos altos do Café Santos.

“A Difusora estava no ar desde a manhã até por volta das 23 horas, quando a usina de luz era desligada”, conta Eneas “Alicate” Martins, eletricista que dava suporte técnico para as atividades da emissora, incluindo transmissões de futebol. “Muitas vezes a transmissão era interrompida, e o jeito era boga a escada nas costas e sair verificando nos postes onde era o problema, e consertar”, lembrou.

Antes da Difusora do Guaporé, no início da década de 1950, os rádios-técnicos Hilarino Moreira Cunha e Artur Marques fundaram uma emissora de rádio, e chegaram a inaugurá-la intitulada “Rádio Caiari”, que não chegou a funcionar.

A “Caiari” Só em 1961 Porto Velho ganha uma emissora de rádio trazendo novidades tecnológicas e funcionando desde então, a Rádio Caiari, movimento liderado pelo bispo dom João Batista Costa e o padre Vitor Hugo, cujo primeiro estúdio foi embaixo de uma escadaria do – então - colégio Dom Bosco.

Antigo colégio Dom Bosco em Porto Velho

A “Caiari” aproveitou a maioria dos que trabalhavam na “Difusora”, incluindo os operadores de som, e colocou no ar programas que logo caíram no gosto do público.

3ª FEIRA

A CAIARI: O RÁDIO VIA CORREIOS