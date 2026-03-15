Colisão entre dois carros deixa um morto e três feridos próximo a Monte Negro

Por hora1rondonia.com

Publicada em 15/03/2026 às 10h40

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (14) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas na rodovia BR-421, nas proximidades do município de Monte Negro, no interior de Rondônia.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, a colisão envolveu dois veículos de passeio, sendo um Fiat Uno e um Volkswagen Polo. O impacto foi considerado violento e mobilizou equipes de socorro da região.

Conforme relatos iniciais, a vítima que morreu no local e os dois feridos eram ocupantes do Fiat Uno. Após o acidente, equipes de emergência foram acionadas rapidamente e prestaram atendimento às vítimas sobreviventes, que foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Irmã Dulce. Segundo informações médicas preliminares, os três feridos estão em estado estável.

Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente a identidade da vítima fatal, nem das pessoas feridas. Também não há confirmação sobre o estado de saúde do motorista e de possíveis ocupantes do Volkswagen Polo, que também se envolveu na batida.

A área do acidente foi isolada para o trabalho das autoridades de trânsito e da perícia técnica, que deverão realizar os procedimentos necessários para esclarecer a dinâmica da colisão e apontar as causas do acidente.

O caso deverá ser registrado pelas autoridades competentes e segue sob investigação. Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento conforme o avanço das apurações.