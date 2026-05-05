FICCO/RO captura foragido da Justiça por homicídio e corrupção de menores

Por PF/RO

Publicada em 05/05/2026 às 09h00

Porto Velho/RO. Nesta segunda-feira (4/5), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) realizou a prisão de um foragido da Justiça que possuía mandado de prisão definitiva em aberto.

A identificação ocorreu após diligências das equipes de investigação, que localizaram o indivíduo em Porto Velho. Contra ele, constava um mandado de prisão decorrente de condenação transitada em julgado, com pena fixada em 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. A ordem judicial foi expedida pela Vara Única de Costa Marques, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



O foragido poderá responder pelos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores.



A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, as quais têm como objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.