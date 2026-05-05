Real Time Big Data mostra empate técnico entre Lula e Caiado no 2º turno; ex-governador tem uma das menores rejeições

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/05/2026 às 10h18

Pesquisa nacional do instituto Real Time Big Data, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial no primeiro turno, mas enfrenta um cenário de empate técnico contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), em eventual segundo turno.

De acordo com o levantamento, Lula aparece com cerca de 40% das intenções de voto no principal cenário estimulado, enquanto Caiado figura em um segundo pelotão, com aproximadamente 5%, distante da polarização com Flávio Bolsonaro (PL).

Apesar do desempenho mais baixo na largada, o nome de Caiado ganha relevância nas simulações de segundo turno. Em confronto direto com Lula, o petista soma 43% contra 42% do ex-governador, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Outro dado destacado pela pesquisa é o índice de rejeição. Apenas 2% dos entrevistados afirmaram rejeitar Caiado como candidato, um dos menores percentuais entre os nomes testados. Em contraste, Lula e Flávio Bolsonaro concentram os maiores índices de rejeição, com 44% e 41%, respectivamente.

Os números indicam que, embora ainda não figure entre os principais nomes no primeiro turno, Caiado apresenta baixo nível de rejeição e pode disputar espaço em um cenário menos polarizado, dependendo da evolução da campanha e do nível de conhecimento do eleitorado sobre sua candidatura.

Metodologia

Foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 2 e 4 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-03627/2026.

Veja a íntegra da pesquisa: