Gabriela Duarte fala sobre parar de atuar com a mãe, Regina Duarte:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 05/05/2026 às 11h21

Gabriela Duarte, 52, falou sobre sua relação com a mãe, Regina Duarte, 79, e relembrou o momento em que decidiu não dividir mais trabalhos com ela.

A atriz contou que, em determinado ponto da carreira, passou a se incomodar com a frequência com que era escalada ao lado da mãe. Segundo ela, a imagem das duas como uma “dupla inseparável” já não fazia mais sentido. Gabriela explicou que queria construir uma trajetória própria, já que Regina já tinha uma carreira consolidada.

Ela também revelou que enfrentou críticas e até alertas negativos ao tomar essa decisão. Pessoas próximas chegaram a dizer que sua carreira poderia ser prejudicada, mas Gabriela afirmou que não se deixou abalar e preferiu seguir em frente para entender até onde conseguiria chegar sozinha.

No início dessa nova fase, a atriz admite que enfrentou dificuldades. Ela disse que o começo foi duro e que, por um momento, teve receio de que os avisos se confirmassem. Ainda assim, manteve a decisão e seguiu firme no caminho que escolheu.

Gabriela avaliou que, para Regina, a parceria era confortável e prazerosa, já que as duas funcionavam bem juntas em cena. Para ela, no entanto, essa dinâmica deixou de ser positiva e passou a incomodar.

Ao comunicar a decisão, a reação não foi das melhores. Segundo a atriz, tanto a mãe quanto a emissora com a qual trabalhava não aprovaram a escolha, embora ela compreenda o ponto de vista deles. Ainda assim, reforçou que precisava ser fiel a si mesma.

Por fim, Gabriela destacou que sempre teve clareza sobre seu direito de se posicionar e de não seguir o mesmo caminho da mãe. Ela afirmou que não se sente mais obrigada a sustentar a imagem de uma dupla e que deseja ter autonomia para pensar e agir de forma independente.