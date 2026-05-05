Vini Jr. apaga foto com Virginia Fonseca e aumenta rumores de crise

Por R7

Publicada em 05/05/2026 às 11h27

Os fãs do casal Vini Jr. e Virginia Fonseca não têm um minuto de paz. Depois de alguns boatos de que os dois estariam em crise, o jogador chegou a compartilhar um clique com a influenciadora nesta segunda-feira (4) para acalmar os seguidores. Porém, cerca de cinco horas depois, ele apagou o registro.

A atitude de Vini fez com que os rumores de que ele e Virginia estariam passando por um momento conturbado no relacionamento voltassem à tona.

“O Vini aprontou com a Virginia mesmo, né? Ela nem repostou o story que ele postou com ela”, comentou uma pessoa no X (antigo Twitter). “Vini postou story com a Virginia e agora apagou, o que está rolando?”, questionou outra. “Do nada, o Vini posta uma foto com a Virginia e, do nada, ele também apaga. Derrubou todas as mentiras que estavam falando sobre eles e agora deixou todo mundo mais curioso ainda“, escreveu mais uma.

As especulações sobre um possível término começaram a circular nas redes sociais após Virginia e Vini pararem de interagir nas redes e não postarem nada juntos.

Os boatos aumentaram depois de Virginia surgir sozinha em um show da dupla Henrique & Juliano, em Goiânia. Durante o evento, a influenciadora apareceu cantando músicas românticas e de “sofrência” ao lado de amigos, o que levou internautas a levantarem suspeitas sobre o relacionamento.