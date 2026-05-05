Prefeitura de Porto Velho lança escola permanente de capacitação para servidores

Por Helen Paiva

Publicada em 05/05/2026 às 10h12

Investir em quem faz a cidade acontecer todos os dias. Foi com esse propósito que a Prefeitura de Porto Velho lançou a Escola de Capacitação do Servidor Público Municipal (Eserv/PVH), um projeto que nasce com visão de futuro e foco direto na melhoria dos serviços oferecidos à população.

A proposta vai além de treinamentos pontuais. A escola surge como um espaço permanente de formação, combinando ensino presencial e virtual, com acesso contínuo para os servidores.

A Eserv foi pensada para acompanhar a rotina da administração pública, que exige atualização constante diante de mudanças na legislação, nos sistemas e nos processos internos.

Durante o lançamento, o secretário Antônio Figueiredo destacou que a escola representa um novo momento para a gestão pública.

“Hoje nós estamos lançando a Escola de Capacitação do Servidor Municipal de Porto Velho, um lançamento histórico que visa formar para servir melhor. Estamos trazendo uma escola permanente, com ambiente virtual 24 horas, além de capacitações presenciais. Já lançamos um cronograma com mais de 12 cursos presenciais ainda em 2026”, explicou.

Estamos investindo na valorização e na preparação dos nossos servidores para melhorar o atendimento à população”, destacou o prefeito Léo Moraes

A estrutura também já começa com ações concretas: além da plataforma contínua, o lançamento marca o início das primeiras capacitações práticas.

A criação da escola reforça um entendimento cada vez mais presente dentro da gestão pública: não existe serviço de qualidade sem servidor preparado.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a iniciativa está diretamente ligada à eficiência da administração.

“Estamos investindo na valorização e na preparação dos nossos servidores para melhorar o atendimento à população, com mais eficiência, qualidade e resultados”.

Quem vive a rotina sente a diferença

Para os servidores, a escola chega como resposta a uma necessidade real do dia a dia.

O gerente de contratos e convênios da Semagric, Ronaldo Faria, avalia que a capacitação impacta diretamente na qualidade das entregas feitas à população.

Quando o servidor tem o conhecimento necessário, ele trabalha melhor e a população recebe um serviço melhor”, destacou Ronaldo Faria, da Semagric

“A gente enfrenta muita dificuldade com essa questão de capacitação. Agora, com a escola de governo, isso muda. Porque quando o servidor tem o conhecimento necessário, ele trabalha melhor e a população recebe um serviço melhor. Isso traz mais agilidade e qualidade no atendimento”.

Um passo que olha para frente

Além da formação técnica, a Eserv representa um avanço na valorização do servidor público e na modernização da gestão.

A expectativa é que, com profissionais mais preparados, os processos se tornem mais ágeis, seguros e eficientes, refletindo diretamente no dia a dia da população.

Encerrando o evento, o prefeito também destacou o momento positivo vivido pelo município.

“É uma semana importante para Porto Velho, marcada por investimentos em capacitação e desenvolvimento. Juntos, vamos transformar a nossa cidade”, concluiu.