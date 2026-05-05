Polícia Civil recupera 17 cabeças de gado furtadas e conduz suspeito

Por PC/RO

Publicada em 05/05/2026 às 08h40

Na data desta segunda-feira (04), a Polícia Civil, por meio da Central de Atendimento de Urgência (CAU), lavrou o flagrante da recuperação de 17 (dezessete) cabeças de gado que haviam sido furtadas de uma propriedade rural neste município.

A ação teve início após a vítima informar que os animais estariam sendo transportados pela Linha 22. Diante da denúncia, os policiais civis realizaram diligências e localizaram um caminhão que fazia o transporte do gado.

Durante a abordagem, o motorista informou que seguia orientações de um indivíduo que conduzia um veículo à frente. A equipe prosseguiu com as diligências e realizou a abordagem do suspeito, identificado como funcionário da fazenda da própria vítima.

O homem foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos, uma vez que foram constatadas inconsistências na documentação apresentada para o transporte dos animais.

A vítima reconheceu o gado como sendo de sua propriedade, mesmo com indícios de adulteração nas marcas de identificação. Todos os envolvidos foram encaminhados à unidade policial, onde o caso segue sob apuração.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso permanente com a proteção do patrimônio rural, atuando de forma estratégica e integrada no enfrentamento aos crimes no campo, com rigor investigativo e pronta resposta às ocorrências que impactam a segurança e a atividade produtiva.