Três adolescentes são flagrados armados em chácara na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 05/05/2026 às 08h50

Na noite desta segunda-feira (04), três adolescentes, foram apreendidos após serem flagrados com uma arma de fogo em uma chácara localizada na região do bairro Cristal da Calama, na zona leste de Porto Velho.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após denúncia de que indivíduos armados estariam em um sítio nas proximidades. Com apoio de uma equipe do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), os policiais se deslocaram até o local e encontraram os suspeitos já detidos durante a varredura realizada na propriedade.

Durante as buscas, foi localizado um revólver calibre .38 com três munições, sendo duas delas picotadas. A arma estava em posse de um dos menores. Diante da situação, os três adolescentes foram apreendidos.

Eles foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da autoridade policial para as medidas cabíveis. Com os suspeitos, também foram encontrados dinheiro, aparelhos celulares, acessórios pessoais e um relógio, todos apresentados junto à ocorrência.

A ação reforça o trabalho das forças de segurança no combate à criminalidade e na resposta rápida a denúncias da população.