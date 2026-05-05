“Não foi confortável”: pré-candidata ao Senado pelo PT admite incômodo com Expedito Netto, mas elogia: “é corajoso”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/05/2026 às 09h32

A jornalista Luciana Oliveira revelou desconforto ao comentar a aliança com o ex-deputado Expedito Netto, durante entrevista ao Resenha Política podcast. Ao ser questionada sobre um vídeo em que aparece ao lado do aliado, ela foi direta ao admitir o incômodo, expondo divergências internas em meio à construção política para 2026.

“Não foi confortável. Não foi confortável.”

— Luciana Oliveira

A pré-candidata confirmou a percepção do entrevistador e detalhou que o desconforto não foi apenas pontual, mas refletia o contexto da aliança. Ainda assim, indicou alinhamento com as decisões partidárias, ao afirmar que compreende a estratégia adotada pela direção nacional do PT para ampliar sua base eleitoral em um cenário de disputa acirrada.

“Eu não estava confortável… mas eu entendo agora perfeitamente qual é o rumo que a direção nacional está tomando nessa eleição. Essa eleição não é mais uma eleição qualquer… é uma guerra.”

— Luciana Oliveira

Apesar das diferenças, Luciana fez uma avaliação sobre Expedito Netto, destacando a postura do aliado ao ingressar em um ambiente político onde enfrenta resistência. Segundo ela, a movimentação exige coragem, especialmente diante da desconfiança de parte da militância petista.

“Imagina se colocar no lugar dele… entrar numa casa nova com a militância como a do PT… eu diria que o Netto é corajoso.”

— Luciana Oliveira

Além da aliança, a entrevista abordou outros temas sensíveis. A pré-candidata criticou setores do bolsonarismo, classificou ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) como “eleitoreiros” e defendeu a atuação da Corte em episódios recentes. Também fez críticas à bancada de Rondônia no Senado em votações ambientais e afirmou que o estado precisará se adaptar às discussões globais sobre sustentabilidade.

“O que o bolsonarismo tá fazendo com o agronegócio de Rondônia é danoso… estão vendendo uma mentira.”

— Luciana Oliveira

Luciana ainda reconheceu que o PT cometeu erros, mas defendeu o legado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacando entregas federais no estado e sinalizando que sua campanha deve se basear em dados e resultados. Ao final, reafirmou que pretende manter coerência nas posições, mesmo diante de um ambiente político adverso.

Assista na íntegra.