Rolim de Moura intensifica ações do Maio Laranja e reforça compromisso na proteção de crianças e adolescentes

Por AAssessoria

Publicada em 05/05/2026 às 10h25

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), em parceria com os demais órgãos da rede de proteção, lançou a programação oficial da campanha Maio Laranja 2026, reforçando o compromisso do município no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A iniciativa, realizada ao longo de todo o mês de maio, mobiliza diferentes setores do poder público e da sociedade civil, com ações educativas, preventivas e de conscientização. A campanha tem como principal objetivo sensibilizar a população sobre a importância da proteção integral de crianças e adolescentes, além de fortalecer a rede de atendimento e incentivar a denúncia de casos de violência.

De acordo com a SEMAS, o Maio Laranja trata-se de um movimento contínuo de orientação e mobilização social. Entre as atividades programadas estão a ornamentação da cidade, ampla divulgação em meios de comunicação, mobilizações em pontos estratégicos, palestras, ações educativas nas escolas e serviços de convivência, além de panfletagens e abordagens diretas com a população.

Um dos destaques da programação é o seminário voltado à capacitação da rede de proteção, que reúne profissionais de diferentes áreas para alinhar fluxos de atendimento e fortalecer a atuação integrada no enfrentamento à violência sexual. A proposta é garantir que os casos sejam identificados com mais rapidez e que o encaminhamento às autoridades competentes ocorra de forma eficiente e humanizada.

Também estão previstas ações práticas, como o “Pit Stop” de conscientização, que leva informação diretamente às ruas, e atividades educativas com crianças e adolescentes, adaptadas conforme a faixa etária, promovendo o diálogo e a prevenção desde cedo.

A campanha envolve diretamente órgãos como CRAS, CREAS, escolas municipais e demais instituições que atuam na proteção social, reforçando a importância do trabalho em rede para garantir os direitos da infância e juventude.

A Prefeitura destaca que o engajamento da população é fundamental. Denunciar é um ato de responsabilidade e pode salvar vidas. Casos suspeitos ou confirmados de abuso e exploração sexual devem ser comunicados aos órgãos competentes, como o Conselho Tutelar ou por meio do Disque 100.

Com o lema “Proteger é cuidar. Denunciar é salvar vidas”, o Maio Laranja reafirma o compromisso de Rolim de Moura com a construção de uma sociedade mais segura, justa e acolhedora para crianças e adolescentes.