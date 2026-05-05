Chuva intensa volta a provocar alagamentos e expõe histórico problema de drenagem em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/05/2026 às 10h40

A forte chuva que atingiu Porto Velho por mais de cinco horas consecutivas na noite desta segunda-feira (4) provocou alagamentos em diferentes regiões da cidade e voltou a evidenciar um problema recorrente: a deficiência no sistema de drenagem urbana em áreas historicamente vulneráveis.

O volume elevado de precipitação, concentrado em curto intervalo e acompanhado por ventos e trovoadas, resultou no acúmulo de água em vias importantes e dificuldades no tráfego. Em bairros já conhecidos por episódios semelhantes, moradores voltaram a enfrentar transtornos típicos do período chuvoso.

Durante o evento climático, equipes da Defesa Civil permaneceram de prontidão e realizaram o monitoramento contínuo dos pontos mais críticos, acompanhando a evolução do nível da água e atendendo às ocorrências conforme a demanda registrada ao longo da noite.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) direcionou equipes para vistorias em campo, com foco nas áreas com histórico de alagamentos. Segundo o titular da pasta, Thiago Cantanhede Pacheco, o trabalho segue após o fim da chuva. “Estamos verificando o funcionamento da drenagem e mapeando os locais que precisam de intervenção. Esse acompanhamento é fundamental para evitar novos transtornos”, afirmou.

A mobilização das equipes, segundo o prefeito Léo Moraes, ocorreu ainda nos primeiros momentos da chuva. “As equipes foram acionadas rapidamente e estiveram em campo acompanhando a situação. A prioridade foi reduzir os impactos e garantir a segurança da população”, declarou.

A prefeitura informou que o monitoramento deve continuar nos próximos dias, especialmente nas regiões mais suscetíveis a alagamentos. A orientação é que a população evite atravessar trechos inundados e acione a Defesa Civil em situações de risco.