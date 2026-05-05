Terrenos bladios e imóveis abandonados geram risco sanitário e urbanístico

Por Guajará Noticias

Publicada em 05/05/2026 às 09h21

A presença de terrenos baldios com vegetação densa, acúmulo de resíduos sólidos e edificações em estado de abandono tem se consolidado como um problema urbano recorrente em Guajará-Mirim, sobretudo em áreas sensíveis do perímetro urbano. Registros encaminhados por moradores ao Jornal apontam situações críticas nas imediações do Hospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo, onde lotes não edificados apresentam crescimento desordenado de vegetação, potencializando riscos à saúde pública e à segurança.

Do ponto de vista técnico, a manutenção inadequada desses espaços pode configurar infração administrativa urbanística, além de representar risco sanitário associado à proliferação de vetores, como mosquitos transmissores de arboviroses (dengue, chikungunya e zika), roedores e animais peçonhentos. A proximidade com uma unidade hospitalar agrava o cenário, uma vez que tais condições contrariam princípios básicos de controle ambiental e vigilância sanitária.

No âmbito legal, a responsabilidade primária pela conservação de terrenos e edificações recai sobre o proprietário do imóvel, conforme preceitos do direito urbanístico e da função social da propriedade, previstos na Constituição Federal de 1988. Além disso, o Código de Posturas Municipais — instrumento normativo adotado pelos municípios — geralmente estabelece obrigações quanto à limpeza, cercamento e manutenção de lotes urbanos.

Em situações de omissão do proprietário, cabe ao poder público municipal, por meio dos setores de fiscalização, como Secretaria de Obras ou Vigilância Sanitária, realizar a notificação do responsável, podendo aplicar sanções administrativas, como multas, e até executar a limpeza de forma subsidiária, com posterior cobrança dos custos ao proprietário. No caso de imóveis edificados em estado de ruína, há ainda a possibilidade de enquadramento em risco estrutural, com medidas que podem incluir interdição ou demolição, conforme laudo técnico.

A recorrência das denúncias evidencia uma demanda crescente por políticas públicas de ordenamento urbano, fiscalização efetiva e atualização cadastral dos imóveis urbanos. Moradores questionam a efetividade das ações do poder público frente à persistência do problema, especialmente em áreas próximas a equipamentos essenciais, como unidades de saúde.

Diante do cenário, o Jornal Guajará Noticias permanece aberto a manifestações dos órgãos competentes e de proprietários de imóveis citados, reforçando o compromisso com a transparência e o interesse público. Contatos podem ser encaminhados para o WhatsApp (69) 98473-5282, para que as devidas respostas sejam publicadas.