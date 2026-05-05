Confúcio foi o único a votar a favor do veto contra Dosimetria; Pedro Abib reforça Lula em Rondônia; e pedágio é resultado da inércia

Por Herbert Lins

Publicada em 05/05/2026 às 09h04

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo

A psicologia das massas ajuda a entender por que a extrema-direita ganhou força no Brasil e no mundo

CARO LEITOR, a psicologia das massas ajuda a entender por que movimentos políticos ganham força, coesão e intensidade emocional. O maior exemplo é a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Esse fenômeno não é novo e já foi analisado por autores clássicos como Gustave Le Bon, Sigmund Freud e Elias Canetti. A “nova onda da direita” pode ser entendida, em parte, como resultado de fatores emocionais, identitários e sociais que a psicologia das massas já descrevia há mais de um século, agora potencializada por crises contemporâneas e pela tecnologia. Nas crises contemporâneas, desperta-se o sentimento de pertencimento, simpatia por uma liderança carismática, construção de inimigos comuns e simplificação da realidade. No Brasil, a extrema-direita não cresceu apenas por ideias, mas por um ambiente emocional favorável: crise, medo, indignação e descrença institucional, mergulhando o país na polarização ideológica e na ideia do “nós contra eles”.

Imaginário

A psicologia das massas explica o olhar do eleitor mediante o resultado da votação da PEC da Dosimetria. O resultado da votação entra no imaginário popular como virada do bolsonarismo e demonstração pública de vitalidade.

Derrubada

A derrubada do veto do presidente Lula (PT-SP) à PEC da Dosimetria, que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe e dos envolvidos no 8 de janeiro, não é apenas uma decisão legislativa, na prática, virou uma demonstração de força.

Força

A massa lê assim o resultado da PEC da Dosimetria: “tentaram esmagar o ex-presidente Bolsonaro e, mesmo assim, ele continua no jogo”. A revanche e a esperança viram campo de força e de combustível político.

Sensação

A derrubada do veto do presidente Lula (PT-SP) à PEC da Dosimetria passa a sensação de que se pode enfrentar governo, STF e o sistema. Neste caso, ninguém quer apostar no lado que parece encolher e de quem parece que está ficando para trás.

Ganha

O movimento ganha força e apoio de quem não quer ficar do lado errado da história e dos perdedores. No jogo do poder, ninguém corre para o lado que ama, mas para o lado que parece estar crescendo e ganhando.

Votou

O senador Confúcio Moura (MDB) foi o único parlamentar da bancada rondoniense que votou pela manutenção do veto do presidente Lula (PT-SP) à PEC da Dosimetria. Os demais parlamentares rondonienses votaram pela derrubada do veto.

Esfarelando

O senador Confúcio Moura (MDB) trouxe ontem a Rondônia o ministro dos Transportes George Santoro para entregar a obra de revitalização da ponte sobre o rio Candeias na BR-364. Quem olha para o tipo de asfalto percebe que, dentro em breve, estará se esfarelando.

Pedra

O lançamento da pedra fundamental da Expresso-Porto ontem (04) contou com a presença do ministro dos Transportes George Santoro, do senador Confúcio Moura (MDB), ex-senador Acir Gurgacz (PDT) e dos prefeitos Léo Moraes (Podemos) e Lindomar Garçon (Republicanos).

Custeada

Vale lembrar que a obra da Expresso Porto não é custeada por recursos de orçamento federal, estadual, municipal ou compensação social e ambiental da Concessionária Nova BR-364, mas do pedágio mais caro do Brasil pago pelo rondoniense.

Contestou

Esse pedágio caríssimo que pagamos é resultado da inércia da nossa bancada federal, em especial, o senador Confúcio Moura (MDB) que presidia a Comissão de Infraestrutura do Senado e não contestou em momento algum os valores do pedágio cobrado ao rondoniense.

Reduzir

Falando em contestou, em evento paralelo ao lançamento da pedra fundamental da Expresso Porto, o senador Marcos Rogério (PL), que preside a Comissão de Infraestrutura do Senado, parte da bancada federal e representantes da Antaq e da Concessionária Nova BR-364, debatiam em audiência pública na sede da OAB-Rondônia, formas de reduzir os preços dos pedágios na BR-364.

Palanque

O presidente Lula (PT-SP) ganhou mais um palanque em Rondônia. Além de Expedito Netto (PT), Samuel Costa (PSB) e Luiz Carlos Teodoro (PSOL), o MDB lança Pedro Abib para reforçar a campanha de Lula em Rondônia.

Bobagem

Pura bobagem a matéria do jornalista Guilherme Caetano do Jornal Estadão querendo ligar o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) ao PT por conta da advogada Rosa Maria das Chagas.

Assegurar

A advogada Rosa Maria das Chagas é profissional liberal e pode prestar serviços advocatícios ao PT, bem como ao ex-prefeito Adailton Fúria (PSD). O papel do advogado é assegurar a toda pessoa ou organização o direito de defesa técnica, independente de ideologia, posição ou circunstância.

Placas

Para ilustrar o contraponto ao jornalista Guilherme Caetano, os postos de gasolina do senador Jaime Bagatolli (PL) e do deputado federal Lúcio Mosquini (PL) não têm placas avisando que é proibido vender gasolina para petistas e esquerdistas.

Alardeou

Na sexta-feira (1º), o pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL), durante a entrevista no programa A Hora do Povo com Edson dos Anjos na Rádio Rondônia, alardeou a existência de candidatos proporcionais infiéis aos candidatos senadores do PL.

Esqueceram

Candidatos a deputados estaduais e federais esqueceram do recado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de todos se manterem fiéis ao projeto do PL de eleger candidatos da legenda ao Senado e à Câmara dos Deputados.

Costurando

O pré-candidato a deputado federal Célio Lopes (União) amplia suas bases eleitorais em direção ao interior. Célio passou o feriadão costurando apoios nos municípios de Cujubim e Machadinho do Oeste.

Interioriza

Falando em bases eleitorais, o pré-candidato a deputado federal Pastor Val (PL) interioriza a sua pré-campanha de deputado federal. Val sabe que precisa do interior para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Destinação

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) esteve pessoalmente no município de Buritis para anunciar a destinação de emenda parlamentar para a construção da praça Jonas Ferreti. A ação atende ao pedido conjunto dos parceiros Júnior do IDARON e Moisés de Paula.

Entrega

Falando em destinação, o deputado estadual Alan Queiroz (PL) realizou a entrega de uma grade aradora e um perfurador de solo ao lado do vereador Valdeir de Souza (União) para a associação de produtores rurais da Linha Quarentinha no município de Nova União.

Reeleição

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL) confirmou à coluna que disputará a reeleição e não será candidato a deputado federal. Ele sente que sua missão como deputado estadual ainda não terminou para alçar voos mais altos.

Apoio

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) ganhou reforço no seu projeto de reeleição no município de Nova Mamoré. Ribeiro conta agora com o apoio do presidente Isaac Ribeiro e do vice-presidente Silvio Clímaco, do sindicato dos servidores municipais.

Críticas

O prefeito Léo Moraes (Podemos) ganhou muitas críticas nas redes sociais devido à forte chuva de ontem (04) à noite. Internautas não perdoaram e não pouparam críticas a Léo, inclusive postando vídeos com os mesmos pontos de alegações do passado que serviram de palanque eleitoral no pleito de 2024.

Avante

Os vereadores Dr. Breno Mendes e Zé Paroca, ambos do Avante, seguiram para Belo Horizonte com o presidente estadual da legenda, ex-deputado estadual Jair Montes (Avante). Todos foram participar do lançamento da pré-candidatura do médico e escritor Augusto Cury à Presidência da República pelo Avante.

Definições

Na bagagem da viagem de Belo Horizonte, o ex-deputado estadual Jair Montes levou os nomes da nominata de deputado estadual e federal da legenda. BH também será palco de definições para o grupo político do ex-deputado estadual Jair Montes (Avante), ou seja, quem será o candidato oficial do grupo a deputado estadual: Dr. Breno Mendes ou Zé Paroca?

Rotina

O escritor Ariano Suassuna recebia políticos da esquerda e da direita na sua casa, era quase uma rotina. Portanto, não vejo problema nenhum em receber políticos na minha casa e divulgar. Todos são bem-vindos para papear e prosear sobre política.

Sério

Falando sério, diferentemente do Orkut ou Messenger, o WhatsApp, Facebook, Instagram e Youtube se tornaram aceleradores das ideias e propaganda da extrema-direita. Essas plataformas permitem a comunicação direta, a formação de bolhas e viralização de conteúdos emocionais, potencializando exatamente gatilhos mentais descritos pela psicologia das massas.