Unidade Odontológica Móvel leva atendimento para áreas rurais de Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 05/05/2026 às 09h15

Com até 120 atendimentos mensais, unidade móvel reforça o cuidado odontológico no município

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) está ampliando o acesso aos serviços de saúde bucal em Vilhena ao levar atendimento gratuito às comunidades rurais por meio da Unidade Odontológica Móvel (UOM).

Na última quarta-feira, 29, a equipe esteve no distrito de São Lourenço, onde atendeu diversos moradores locais. A iniciativa já realiza, em média, de 100 a 120 atendimentos mensais, a depender do cronograma, fortalecendo a atenção básica no município.

Vilhena foi um dos municípios contemplados com a UOM por meio do programa Brasil Sorridente, do Ministério da Saúde, que tem como objetivo garantir assistência odontológica a populações de regiões mais afastadas e em situação de vulnerabilidade.

A estrutura da unidade permite a realização de diversos procedimentos. O consultório móvel é equipado com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x, gerador de energia, ar-condicionado, além de instrumentos modernos que garantem um atendimento eficiente e humanizado.

Entre os serviços oferecidos estão extrações simples, restaurações, obturações, atendimentos de urgência, ações preventivas, distribuição de kits odontológicos, orientações de saúde bucal e acompanhamento pré-natal.

Entregue ao município em setembro, a unidade segue um cronograma mensal de atendimentos. A organização ocorre em parceria com as agentes comunitárias de saúde de cada região, responsáveis pelo agendamento dos pacientes e pela orientação da população.

No mês de maio, a Unidade Odontológica Móvel percorrerá as localidades de Corumbiara Nova, Trindade Santa, União da Vitória, Apronvida, Vista Alegre, Águas Claras e Cascalheiras, conforme cronograma definido pela Atenção Primária à Saúde (APS).

Para o dentista responsável pelos atendimentos, Lucas Cotta, a iniciativa tem papel fundamental na promoção da saúde pública. “Levar o atendimento diretamente às comunidades facilita o acesso aos serviços, contribui para a prevenção de doenças e garante mais dignidade à população que, muitas vezes, enfrenta dificuldades para se deslocar até a área urbana”, destacou.