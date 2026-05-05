Suspeito é preso após tentar roubar mulher em frente a supermercado

Por PM/RO

Publicada em 05/05/2026 às 13h50

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (4) após tentar cometer um roubo em frente a um supermercado localizado na região central de Cacoal (RO), nas proximidades da Praça da Igreja Matriz.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que havia acabado de estacionar o veículo e atravessava a rua em direção ao trabalho quando foi surpreendida pelo suspeito, que se aproximou de forma repentina anunciando o assalto. Durante a ação, o homem simulou estar armado ao colocar a mão por baixo da camisa e, de forma ameaçadora, exigiu que a vítima entregasse a bolsa.

A tentativa de roubo foi frustrada no momento em que a vítima conseguiu entrar no estabelecimento comercial. O suspeito fugiu logo em seguida.

Imagens do sistema de monitoramento do local ajudaram na identificação do autor, e as características foram repassadas às equipes policiais, que iniciaram buscas pela região.

O homem foi localizado pouco tempo depois em uma feira popular, onde foi abordado e detido. Durante a revista, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Conforme a polícia, ele admitiu ter praticado a ação.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.

A rápida atuação das equipes policiais foi fundamental para a identificação e prisão do autor, evitando a consumação do crime e reforçando a segurança na região central da cidade.