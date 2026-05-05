Prazo de regularização do título de eleitor até o dia 6, mais de 120 mil estavam irregulares, deputado cobra fiscalização rigorosa na usina de calcário

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/05/2026 às 14h00

Eleitores – No início do mês o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Raduan Miguel Filho alertou que cerca de 122 mil eleitores estavam impossibilitados de votar, devido a irregularidades no título eleitoral. O prazo para regularização terminará na quarta-feira (6) e há preocupação pela situação, porque, pelo que se tem de informações, a situação não mudou muito e temos somente mais um dia para a conclusão dos trabalhos. Como exemplo, 120 mil eleitores deixando de votar seria quase o total de os eleitores de Ariquemes e Rolim de Moura deixando de comparecer às urnas para as eleições gerais de outubro, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas.

Eleitores II – Nas eleições municipais de outubro de 2024 (prefeitos, vices, vereadores), Rondônia apresentou um índice elevadíssimo de abstenção no segundo turno. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Porto Velho, único município do Estado onde é possível eleições em segundo turno, como ocorreu em 2024, a abstenção foi de 25,86% no primeiro e de 30,63% no segundo. É importante destacar, que a média de abstenção na capital não é muito diferente dos municípios do interior e, caso ela seja mantida, como se espera, teremos uma parcela significativa de eleitores deixando de votar nas eleições gerais deste ano. Apesar da dedicação do TRE em buscar regularizar os mais de 122 mil títulos, não se notou a mesma preocupação de os políticos em se empenhar na campanha de conscientização e a necessidade de regularização. Em 2024 o colégio eleitoral do Estado era de pouco mais de 1,2 milhão de eleitores. A expectativa de comparecimento às urnas este ano, não é das mais otimistas e provavelmente a abstenção será elevada.

Cultura – No período de 8 a 30 deste mês acontecerá Exposição de Artes Visuais, na Casa da Cultura Ivan Marrocos, em Porto Velho, Galeria Afonso Ligório. A organização é do especialista na área, João Zoghbi, que estará participando com a exposição Ateliê J. Zoghbi. Também participarão da mostra os artistas convidados Socorro Ramos, Francyne Vasconcelos, Edson Andrade, Kelly Cristini, Enrique Landa e Terezinha de Jesus. Na abertura da mostra ocorrerá coffee-break a partir das 9h. O evento tem o apoio do Governo do Estado, através da Fundação Cultural do Estado de Rondônia-Funcer. Durante quase três semanas as pessoas terão condições de conhecer um pouco das artes plásticas rondoniense.

Calcário – Preocupante o alerta de o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), ao falar de a tribuna da Assembleia Legislativa (Ale), sobre a possibilidade de impactos ambientais diretos na produção agrícola do Estado devido a anormalidade na usina de calcário do Estado. Produtores rurais denunciaram ao parlamentar, que há irregularidades, graves, na gestão da Usina de Calcário em Pimenta Bueno. Segundo os agricultores, a empresa terceirizada que administra a usina, estaria desmontando equipamentos e, possivelmente comercializando parte da estrutura. A denúncia também levanta suspeitas de crimes ambientais relacionados ao processo de exploração do calcário. “O que chega até nós, é extremamente grave, e precisa de resposta imediata dos órgãos competentes”, disse Jean Mendonça.

Calcário II – Os pequenos e médios agricultores da Rondônia utilizam o calcário para correção do solo e garantir produtividade em quantidade e de qualidade. Jean Mendonça cobrou da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, “fiscalização rigorosa”, pois o comprometimento da usina resulta em impacto direto na base da economia do Estado. “Sem calcário, não há avanço na agricultura. Sucatear essa estrutura é frear o desenvolvimento e penalizar quem trabalha todos os dias para gerar riqueza no nosso Estado”, argumentou. Devido à gravidade do que foi denunciado, o deputado Jean Mendonça protocolou pedido formal de informações sobre a situação do patrimônio público da usina e não descartou propor abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Ale-RO. “É preciso responsabilidade, transparência e ação imediata. Vou acompanhar cada etapa dessa fiscalização. Não vamos permitir que o patrimônio do povo seja negligenciado”, alertou.



Respigo

Impressionante o volume de chuvas na noite/madrugada de segunda-feira (4) a hoje (5) em Porto Velho. Como sempre ocorre nessas ocasiões boa parte da cidade ficou alagada criando transtornos para a população, inclusive a circulação de veículos +++ Foram inúmeros os casos de automóveis parados em meio à enxurradas, tanto no centro como nos bairros. Porto Velho tem sérios problemas de saneamento básico, mas com as chuvas torrenciais da noite/madrugada não há como se evitar alagamentos, e lógico, transtornos à população +++ O vereador de Porto Velho, Fernando Silva (Republicanos) é mais um representante de câmara municipal na disputa de uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa (Ale). A disputa pelas vagas na Ale-RO promete ser das mais difíceis +++ Três deputados estarão disputando outros cargos, mas os demais concorrerão à reeleição. Assim como temos vários dos vereadores de Porto Velho, que estarão disputando vagas na Ale-RO, alguns com chances reais de sucesso, também há no interior, o que antecipa, que os deputados que disputarão a reeleição terão adversários de considerável peso político +++ Pela Copa Libertadores o Sporting Cristal recebe o Palmeiras, às 18h em Lima, no Peru. Às 20h30, o Santos joga contra o Deportivo Recoleta pela Copa Sul Americana em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.