Caminhada sobre conscientização do autismo mobiliza famílias e destaca ações de inclusão em Jaru

Por Assessoria

Publicada em 05/05/2026 às 14h23

Juntamente com pais, familiares, profissionais e apoiadores da causa, a Prefeitura realizou, na tarde da última quinta-feira (30), a Caminhada de Conscientização sobre o Autismo.

A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semdes, sob a coordenação da secretária Leidiane Lima, marcou o encerramento da programação da campanha de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O evento teve como principal objetivo dar visibilidade às famílias atípicas e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades das pessoas com TEA. Além disso, proporcionou momentos de lazer e integração, com atividades recreativas para as crianças, como pula-pula, pintura facial, distribuição de picolés, algodão doce e pipoca, além de apresentações culturais.

Presente na ação, o prefeito Jeverson Lima destacou que a gestão segue comprometida com a implementação de políticas públicas voltadas à inclusão e ao desenvolvimento das pessoas com TEA. Entre as ações já realizadas, ele citou a oferta de atendimento no Centro Municipal de Atendimento Especializado Multiprofissional, a garantia de mais de R$ 10 milhões para a construção do Centro Especializado em Reabilitação para Autistas, além da contratação de cuidadores, terapeutas e outros profissionais essenciais para assegurar melhores condições de desenvolvimento às crianças.