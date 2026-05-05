Mães atípicas recebem atendimento especial com apoio do Deputado Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 05/05/2026 às 13h40

As mães atípicas de Cacoal estão sendo contempladas com uma programação especial, durante o período de 5 a 8 de maio. Os serviços oferecidos de forma gratuita envolvem massagem relaxante, revitalização facial, aula de defesa pessoal, automaquiagem e palestra. O evento é organizado, anualmente, pelo deputado estadual Cirone Deiró e por sua esposa Noeli Deiró, com o apoio de parceiros como a Fanorte, a Polícia Militar e a Mary Kay.

Esse ano a programação tem início nesta terça-feira (5), com a oferta de massagem relaxante e revitalização facial. Na quarta haverá uma roda de conversa com a fisioterapeuta Gislaine Sales, com o tema Saúde íntima e qualidade de vida da mulher. No decorrer da semana serão oferecidos diversos outros serviços.

Todos os serviços são oferecidos de forma gratuita. As interessadas podem entrar em contato pelo telefone 69 99393 9239. Segundo Noeli Deiró, toda a programação é voltada especialmente para as mães atípicas. “Nosso objetivo é cuidar de quem cuida”, explicou Noeli.

Apoio as mães de pessoas com deficiência

A Semana da Mãe Atípica foi criada por meio da Lei 4.615/2019, de autoria do deputado Cirone Deiró. O principal objetivo da lei é o de ampliar a discussão em favor das mães de pessoas com deficiência. A iniciativa de Cirone já serve de modelo hoje, para outros estados, a exemplo de Santa Catarina e Minas Gerais, que também criaram leis similares.

Por meio da lei, o deputado propõe a discussão e execução de ações para conscientizar o poder público e a sociedade em geral, sobre a importância de apoiar as mães, que enfrentam os desafios diários com seus filhos atípicos. Cirone afirmou que desde que foi eleito, em 2019, tem trabalhado para que os direitos das pessoas com deficiência sejam exercidos em sua plenitude, conforme determina a lei e para que as mães atípicas também sejam contempladas com ações que facilitem o seu dia a dia no cuidado com os filhos.