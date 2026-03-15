Prefeito Léo Moraes inaugura nova UPA e Porto Velho passa a contar com três unidades 24h

Por secom

Publicada em 15/03/2026 às 10h20

O prefeito Léo Moraes inaugurou neste sábado (14) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Dr. José Adelino da Silva, no bairro Marcos Freire, na zona Leste da capital. A nova estrutura representa mais uma UPA em funcionamento na cidade e reforça a rede municipal de urgência e emergência, ampliando a capacidade de atendimento para a população.

Durante a entrega da unidade, o prefeito destacou que a iniciativa faz parte do fortalecimento da saúde pública do município. Segundo ele, a nova estrutura garante mais dignidade no atendimento e amplia o acesso da população aos serviços de urgência, desafogando outras unidades da capital.

A nova UPA não substitui a já existente UPA Leste, que continua funcionando normalmente em novo prédio situado na rua Fernando Corona, nº 2704, esquina com a rua Plácido de Castro, no bairro Juscelino Kubitschek. A unidade inaugurada agora chega como reforço à rede de atendimento, ampliando os serviços de saúde disponíveis para os moradores da zona Leste e de bairros próximos.

Com cerca de 1.550 metros quadrados de área construída, a unidade conta com três consultórios médicos, sala vermelha com dois leitos para estabilização de pacientes em estado grave, sala de medicação e área de observação ampliada. A expectativa é atender aproximadamente 140 mil moradores da região.

A unidade também passa a contar com uma base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o que deve reduzir o tempo de resposta em atendimentos de emergência. Com cerca de 130 profissionais na equipe, a nova estrutura deve ampliar significativamente o número de atendimentos diários e fortalecer ainda mais a rede pública de saúde de Porto Velho.