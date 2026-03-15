Deputado Federal Lúcio Mosquini assina filiação ao PL em evento com lideranças nacionais do partido

Por Assessoria

Publicada em 15/03/2026 às 10h00

O deputado federal Lúcio Mosquini oficializou sua filiação ao Partido Liberal (PL) durante um evento que reuniu importantes lideranças nacionais da legenda. O ato contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro e do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

A filiação ocorreu a convite do senador Marcos Rogério, uma das principais lideranças políticas do estado e nome forte nas articulações do partido em Rondônia.

A chegada de Mosquini ao PL é considerada um grande reforço para a sigla no estado. Reconhecido como um dos principais líderes políticos de Rondônia, o parlamentar possui forte presença em todas as regiões e mantém atuação expressiva nos municípios rondonienses, com ações voltadas ao desenvolvimento, à infraestrutura e ao fortalecimento da economia local.

Com uma trajetória marcada pelo diálogo com prefeitos, vereadores, produtores rurais e lideranças comunitárias, Mosquini construiu ao longo dos anos uma base sólida de apoio político em Rondônia. Agora no PL, ele chega para fortalecer ainda mais o projeto político do partido no estado.

Lúcio Mosquini também se prepara para disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados, levando consigo sua experiência parlamentar, sua liderança política e o histórico de investimentos e articulações que têm contribuído para o crescimento e desenvolvimento de Rondônia.

A filiação simboliza um novo momento na caminhada política do deputado, alinhando sua atuação a um grupo que defende pautas como a liberdade, a valorização da família e o fortalecimento do setor produtivo brasileiro.