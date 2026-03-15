Moradores perseguem ladrões após furto e amarram suspeitos

Por Rondonianews.com

Publicada em 15/03/2026 às 10h30

Dois homens foram detidos por populares e os suspeitos tiveram as mãos amarradas até a PM chegar , os elemento haviam praticado furto em uma residência na zona rural de São Miguel do Guaporé. O caso ocorreu na Linha 94 Norte e mobilizou equipes da Polícia Militar após denúncia de arrombamento em uma casa da localidade.

De acordo com informações policiais, a guarnição foi acionada para averiguar um possível furto em uma residência rural. No local, segundo uma pessoa que passava pela referida linha, relatou ter passado por dois homens em uma motocicleta carregando uma televisão.

Ao chegar em casa, o morador percebeu que sua televisão, que estava na sala, havia sido levada. Ao verificar o imóvel, constatou que a porta da residência apresentava sinais de arrombamento. Além da TV, o proprietário informou que uma câmera de monitoramento instalada na lateral da casa também havia sido retirada, assim como um notebook e outros objetos.

Diante da situação, a vítima acionou a Polícia Militar e também pediu ajuda aos vizinhos, que mora nas proximidades, para tentar localizar os suspeitos na estrada que dá acesso à BR-429.

Durante as buscas pela Linha 94 Norte, o morador acabou encontrando dois indivíduos em uma motocicleta transportando a televisão furtada. Ao perceberem que haviam sido reconhecidos, os suspeitos jogaram o aparelho no chão e fugiram em alta velocidade pela estrada.

Na tentativa de escapar, os homens passaram a conduzir a motocicleta em alta velocidade e acabaram perdendo o controle do veículo. A moto saiu da estrada e os ocupantes foram arremessados a vários metros de distância após baterem em um barranco.

Populares que estavam nas proximidades conseguiram conter os suspeitos até a chegada da Polícia Militar. No local, os policiais realizaram a abordagem e encontraram diversos objetos que haviam sido furtados da residência, entre eles um notebook, uma câmera de monitoramento, perfumes, um óleo capilar, um multímetro, um equipamento utilizado para leitura agrícola, um cartão de crédito e uma mochila usada para transportar os os objetos.

Durante revista pessoal, os policiais também localizaram uma faca de cozinha com um dos suspeitos e uma pequena quantidade de substância semelhante à maconha com o outro.

A motocicleta utilizada na ação criminosa, uma Honda CG 125 Titan, também foi apreendida.

Os dois homens apresentavam ferimentos causados pela queda da motocicleta durante a fuga. Um deles tinha um corte na cabeça e lesão no braço, enquanto o outro reclamava de fortes dores nas costelas. Ambos foram levados ao hospital municipal para receber atendimento médico.

Após os procedimentos, os suspeitos foram encaminhados, juntamente com a motocicleta e os objetos recuperados, para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.