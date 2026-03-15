Agência bancária é atacada por criminosos em Porto Velho

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 15/03/2026 às 10h50

Uma agência do banco Sicoob, localizada na Avenida Jatuarana, bairro Cohab, zona Sul da capital, foi alvo de criminosos na madrugada deste domingo (15).

Os invasores utilizaram táticas para burlar o sistema de segurança e conseguiram furtar diversos equipamentos eletrônicos.​



​Para entrar no estabelecimento, os ladrões quebraram a porta principal de vidro. No entanto, o que chamou a atenção da Polícia Militar foi o planejamento da ação.



Antes de invadirem, os criminosos localizaram e desligaram o disjuntor de energia da agência, com o objetivo de desativar alarmes e sistemas de monitoramento.​



​Durante a vistoria realizada pelos policiais e representantes da unidade, foi constatado que o bando focou em equipamentos portáteis. Foram levados pelo menos cinco notebooks da agência.



​Apesar da invasão, os criminosos não conseguiram chegar ao dinheiro. Uma verificação preliminar confirmou que não houve arrombamento do cofre e nem dos caixas eletrônicos.