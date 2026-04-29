Ensino profissionalizante de Rondônia expande formação profissional para o agronegócio com cursos remotos

Por João Albuquerque

Publicada em 29/04/2026 às 16h43

O ensino profissionalizante de Rondônia está ampliando a capacitação para ocupações voltadas ao agronegócio com a oferta de cursos remotos. A capacitação online, que democratiza a qualificação da mão de obra no agro, é oferecida pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). Informações sobre o ensino online voltado ao agro podem ser obtidas, pelo e-mail: [email protected]

Entre os cursos online ofertados pela unidade executora da Instituição, em Pimenta Bueno, o Centro de Educação Rural (Centec) Abaitará, estão:

Implementos Agrícolas

Manejo Agroecológico de Animais

Planejamento Agrícola

Planejamento e Administração Rural

Nutrição Animal

Gestão Ambiental

Auxiliar de Elaboração de Projetos Rurais

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que os cursos remotos lançados para atender quem foca a carreira profissional no campo integra a estratégia governamental que democratiza a qualificação da mão de obra em todas as regiões do estado. “Com a interiorização do ensino profissionalizante, o agronegócio é fortalecido, porque tanto estudantes em início de carreira como trabalhadores estão sendo preparados para atuarem neste importante segmento econômico.”

Cursos remotos atraem jovens interessados em atualizar o currículo

CURRÍCULO ATUALIZADO

Daryane Vitória Pellenz da Silva, 17 anos, conclui em 2026, o Curso Técnico em Agropecuária. Para ampliar o conhecimento na área que abraçou se atualiza no ensino online. Depois de fazer os cursos de Gestão Ambiental e Nutrição Animal, frequenta atualmente o Curso de Implementos Agrícolas. “Estou atualizando o currículo para ter mais oportunidades, quando chegar ao mercado de trabalho”, argumentou a estudante de Rolim de Moura.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressaltou que a Instituição leva conhecimento a quem se qualifica para o agro por meio do ensino online e das escolas móveis que ofertam cursos nas áreas de máquinas agrícolas, frigorífico e piscicultura. “Com o avanço tecnológico no campo, o trabalhador que atua na Zona Rural precisa se capacitar de forma contínua para acompanhar as transformações que impactam as