Regularização fundiária garante segurança jurídica aos moradores Porto Velho

Por Alex Fontes

Publicada em 29/04/2026 às 16h46

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), dá mais um passo firme na construção de uma cidade mais justa, organizada e com segurança jurídica para sua população.

Entre os dias 4 e 20 de maio de 2026, será realizada a Ação de Regularização Fundiária no bairro Mato Grosso, uma iniciativa que representa dignidade, cidadania e o reconhecimento do direito de milhares de famílias à posse legal de seus imóveis. A ação acontecerá na Universidade São Lucas Educacional (Campus II), reunindo equipes técnicas preparadas para orientar e dar início aos processos de regularização.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h, e aos sábados, das 8h às 12h, garantindo mais acesso e flexibilidade para que todos os moradores possam participar.

À frente desse importante trabalho, o secretário da Semdec, Raimundo Alencar, tem conduzido com sensibilidade e eficiência uma política pública que transforma vidas. Seu compromisso vai além da burocracia: trata-se de garantir que cada morador tenha acesso ao título definitivo de sua propriedade, promovendo inclusão social, valorização imobiliária e tranquilidade para as famílias porto-velhenses.

Ação no bairro Mato Grosso é mais do que um atendimento técnico

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforça que a regularização fundiária é uma das prioridades da gestão municipal. “Estamos trabalhando para levar dignidade às pessoas. Quando uma família recebe o título do seu imóvel, ela passa a ter segurança, oportunidade de investimento e reconhecimento do seu direito. Esse é o nosso compromisso: cuidar das pessoas e construir uma cidade mais humana e organizada”, destacou o prefeito.

A ação no bairro Mato Grosso é mais do que um atendimento técnico: é um gesto concreto de respeito à história de cada morador que construiu sua vida naquele território. Com organização, planejamento e dedicação, a Semdec segue avançando, aproximando o poder público da população e garantindo que o desenvolvimento urbano aconteça de forma inclusiva e responsável.

A Prefeitura convida todos os moradores do bairro Mato Grosso a participarem desta ação, levando seus documentos e dando o primeiro passo rumo à regularização de seus imóveis.

Prefeitura de Porto Velho. Cuidando de gente, construindo o futuro.