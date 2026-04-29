Governo de Rondônia amplia infraestrutura aérea com entrega de hangares e viaturas operacionais, em Porto Velho

Por Jane Carvalho

Publicada em 29/04/2026 às 17h01

O governo de Rondônia inaugurou, na terça-feira (28), dois novos hangares no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, além de realizar a entrega de viaturas operacionais ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). A entrega contempla dois hangares, sendo um destinado ao Corpo de Bombeiros e outro à Casa Militar da Governadoria (Casa Militar), fortalecendo a estrutura aérea estadual e ampliando a capacidade de resposta em atendimentos emergenciais em todo o território.

A ação tem como objetivo consolidar uma estrutura estratégica voltada ao apoio logístico e à segurança institucional, com investimentos realizados pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e recursos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom). A medida contribui diretamente para mais agilidade em operações aéreas e maior eficiência no atendimento à população.

As entregas fortalecem a estrutura aérea estadual e amplia a capacidade de resposta em atendimentos emergenciais

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos refletem o fortalecimento contínuo da Corporação. “O Corpo de Bombeiros tem avançado cada vez mais, com novos quartéis e investimentos importantes ao longo dos últimos anos. Estamos entregando uma estrutura moderna, adequada, que garante melhores condições de trabalho e mais eficiência no atendimento à população, seja em situações de incêndio, enchentes ou emergências diversas”, ressaltou.

INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA

Os novos hangares somam mais de 6,9 mil metros quadrados de área construída e contam com uma estrutura moderna, incluindo pavimento térreo e superior, sistema de controle de acesso com raio-x, guarita de segurança, estacionamento coberto e com investimento total de R$ 13.731.986,46 milhões. As estruturas foram planejadas para atender, de forma independente, as demandas operacionais do Corpo de Bombeiros e da Casa Militar, garantindo mais organização, segurança e eficiência nas operações aéreas do estado.

Novos hangares somam mais de 6,9 mil metros quadrados de área construída e contam com uma estrutura moderna

A comandante-geral do CBMRO, coronel Daniele Cristina Lima Ferreira, salientou o impacto histórico da entrega. “O grupamento aéreo já atuava há muitos anos, mas em estruturas locadas. Agora temos um espaço próprio, amplo, moderno e que se torna referência para o Corpo de Bombeiros no Brasil e para a segurança pública em geral.”

CAPACIDADE OPERACIONAL

Além da inauguração dos hangares, a solenidade também marcou a entrega de viaturas operacionais, ampliando a atuação da corporação em diferentes frentes.

Foram entregues 12 viaturas especializadas, sendo:

2 caminhões ABT (Auto Bomba Tanque) adquiridos diretamente pelo CBMRO, no valor de R$ 3.720.000 milhões;

2 caminhões ABT, por meio de convênio com uma empresa administradora de aeroportos, no valor de R$ 2.967.200 milhões;

7 caminhões ABTF (Auto Bomba Tanque Florestal) adquiridos via convênio com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 16.955.000 milhões; e

1 caminhão ABTS (Auto Bomba Tanque e Salvamento), adquirido pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), no valor de R$ 2.439.990 milhões.

Os novos veículos reforçam o enfrentamento às ocorrências urbanas e, principalmente, às queimadas

Os novos veículos reforçam o enfrentamento às ocorrências urbanas e, principalmente, às queimadas e incêndios florestais, que representam uma das maiores demandas operacionais no estado, especialmente em períodos de estiagem. Com tecnologia moderna e maior capacidade de resposta, os equipamentos ampliam a presença e a eficiência do Corpo de Bombeiros em todo o território rondoniense.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha também destacou a relevância dos investimentos realizados. “São mais de R$ 23 milhões aplicados entre estrutura e equipamentos, todos voltados para beneficiar a população. Essa é uma estrutura moderna, que substitui instalações antigas e garante melhores condições para as operações aéreas e de salvamento, que acontecem diariamente em nosso estado”, evidenciou.

A entrega dos hangares e das viaturas integra o conjunto de ações do governo estadual voltadas ao fortalecimento da segurança pública, modernização da infraestrutura e ampliação da capacidade operacional das instituições, garantindo mais eficiência no atendimento à população.