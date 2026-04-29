Daniela Mercury pede desculpas a Edson Gomes após acusação; leia comunicado

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 29/04/2026 às 16h35

Daniela Mercury falou oficialmente nesta quarta-feira, 29, sobre o desentendimento com Edson Gomes ocorrido durante o Troféu Armandinho e Irmãos Macedo. Depois de citar o cantor no palco ao abordar um caso de agressão à esposa, a equipe da artista divulgou uma nota afirmando que a declaração foi interpretada de forma equivocada e que fazia parte de uma fala mais ampla em defesa dos direitos das mulheres.

Segundo o comunicado, Daniela tem histórico de atuação em pautas sociais e, ao mencionar Edson Gomes, buscava fazer um apelo simbólico voltado “a todos os homens brasileiros”. A nota ainda destaca que a cantora acredita em relações construídas com respeito e afeto. “Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento causado”, informou o texto, que também cita a intenção de um encontro entre os dois para conversar pessoalmente.

Acusações antigas voltam à tona

Apesar do pedido de desculpas após o episódio exibido pela Band, a situação reacendeu denúncias antigas envolvendo o nome de Edson Gomes. Em fevereiro, Laurinha Arantes e a política Olívia Santana tornaram públicos relatos de que o cantor teria agredido uma ex-companheira em 1999. Na época, Olívia declarou que a suposta vítima “chegava no trabalho toda machucada”.

Durante a cerimônia em Salvador, Edson reagiu irritado às falas de Daniela e cobrou provas das acusações diante da plateia. O artista negou com firmeza as denúncias e criticou o uso de seu nome como exemplo no discurso da cantora. Com a nota divulgada nesta quarta, a equipe de Daniela busca colocar fim à troca de farpas, embora a controvérsia siga repercutindo nas redes sociais e na imprensa baiana.