Bairro Novo ganhará escola com 20 salas de aula

Por Helen Paiva

Publicada em 29/04/2026 às 16h50

Quem mora no Bairro Novo e acompanha o crescimento acelerado da região sabe que, junto com as novas casas e famílias, vem também uma necessidade urgente: educação de qualidade perto de onde se vive.

Construção da nova unidade de ensino no Bairro Novo é um dos destaques do pacote de investimentos

A rotina de muitos pais, que hoje precisam se desdobrar para levar os filhos a escolas distantes, está prestes a ganhar um novo capítulo, com mais tranquilidade e acesso à educação.

A construção da nova unidade de ensino no Bairro Novo é um dos destaques do pacote de investimentos que a Prefeitura de Porto Velho acaba de colocar em andamento. Não é apenas uma obra isolada, mas parte de um planejamento voltado para acompanhar o ritmo de crescimento da capital.

O investimento em números

Entre janeiro e maio de 2026, a Prefeitura concluiu licitações que somam R$ 187,8 milhões. O valor será aplicado em 12 grandes frentes de trabalho espalhadas pela cidade, movimentando a economia e gerando empregos.

O que esperar da nova escola?

O projeto foi planejado para atender a demanda da comunidade, com estrutura moderna e capacidade ampliada:

20 salas de aula amplas e arejadas;

Capacidade para atender centenas de alunos em dois turnos;

Estrutura completa para garantir mais conforto para alunos e profissionais da educação.

Projeto foi planejado para atender a demanda da comunidade

O impacto será sentido diretamente na rotina das famílias: menos deslocamentos, mais segurança e acesso facilitado à educação dentro do próprio bairro.

O prefeito Léo Moraes destacou que o investimento acompanha o crescimento da cidade e fortalece a educação pública. “A nossa capital vive um momento de expansão importante e a Prefeitura precisa acompanhar esse crescimento com planejamento. A escola do Bairro Novo representa mais acesso à educação, mais dignidade para as famílias e um compromisso com o futuro das nossas crianças”.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, complementou: “Não estamos apenas construindo paredes, estamos ampliando oportunidades. Essas 20 salas de aula representam o fim de uma espera para muitas famílias. É o planejamento urbano saindo do papel para transformar a rotina de quem mais precisa.”

Cidade que cresce com planejamento

O início das obras marca um novo ciclo para Porto Velho. Com várias frentes de trabalho acontecendo ao mesmo tempo, a capital se transforma em um canteiro de obras que reflete uma gestão organizada. A ideia é simples: a cidade cresce, e os serviços públicos precisam crescer junto.

Com a educação chegando de mãos dadas com o desenvolvimento urbano, o Bairro Novo deixa de ser apenas uma área de expansão para se tornar um local com infraestrutura completa para se viver e aprender.

Texto: Helen Paiva