Rafaella Justus e Ticiane Pinheiro brincam sobre conta de rinoplastia:

Por R7

Publicada em 29/04/2026 às 16h24

Rafaella Justus fez uma brincadeira sobre a rinoplastia que realizou recentemente. Em um vídeo no TikTok, postado nesta segunda-feira (27), ao lado da mãe, Ticiane Pinheiro, a jovem de 16 anos dança a música Cola No Ap, de MC GP, com participações de MC Ig, MC Dena e DJ Glenner.

“Só por eu ser viciado em contar nota atrás de nota, mas anota, que o pai que vai bancar lipo HD, nariz de burguesinha”, diz o trecho da canção — Rafa é filha do empresário Roberto Justus.

No registro, ela ainda mostrou um antes e depois do resultado do procedimento — a jovem já havia passado por uma rinoplastia em 2024.