Ruivinha de Marte choca seguidores com transformação:

Por R7

Publicada em 29/04/2026 às 16h31

Ruivinha de Marte deixou seus seguidores chocados ao mostrar a transformação que passou no visual. A influenciadora de 29 anos, que participou de A Fazenda 14, mudou o corte e a cor dos cabelos e exibiu o resultado nas redes.

“Novo hair [’cabelo’, em inglês]. Gente, que babado foi esse, hein? Eu amei suuuuuper", declarou ela.

Nos comentários, os fãs estavam impressionados com a mudança. “Gente, quem é essa? Outra mulher”, disse um. “Mudou até de identidade”, brincou outro. “Conseguiu se tornar a melhor versão dela”, elogiou mais um.

egou aos 60 kg, resultado de treinos intensos e muita dedicação.