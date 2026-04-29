PM apreende drogas, balança de precisão e desmonta ponto de tráfico em Vilhena

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/04/2026 às 09h30

Uma estrutura utilizada para o comércio ilegal de drogas foi desarticulada pela Polícia Militar de Rondônia na madrugada desta terça-feira, 28, no bairro Alto Alegre, em Vilhena. No interior de um imóvel, foram apreendidos entorpecentes, equipamentos e registros que, segundo a corporação, indicam atividade típica de tráfico.

Durante a averiguação no endereço localizado na Rua Ivan Máximo Alves, os policiais constataram situação de flagrante relacionada à guarda e ao depósito de drogas. O suspeito apontado como responsável pelo ponto, conhecido como “Professor”, não foi localizado no local no momento da ação.

No imóvel, aproximadamente 50 gramas de cocaína e cerca de 200 gramas de maconha foram encontrados. Também foram apreendidos uma mini balança digital, aparelhos celulares e um caderno com anotações que, conforme a polícia, apresentam características de controle financeiro do tráfico. As substâncias estavam escondidas em um guarda-roupa, enquanto os demais itens foram localizados em um rack na sala, o que, de acordo com a equipe, sugere organização na atividade ilícita.

A operação teve origem em patrulhamento tático realizado pela PM na Avenida Paraná, nas proximidades da Praça do Mensageiro, área já identificada pelas forças de segurança como recorrente para práticas ilegais. Durante a ronda, um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais G. G. F., foi visto em atitude considerada suspeita, o que levou à abordagem e ao desdobramento da ocorrência.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde serão adotadas as medidas legais cabíveis pela autoridade policial.