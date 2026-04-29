Expresso Porto será paga com pedágio, diz Marcos Rogério; Maurício 'se enrola' ao falar sobre emendas; e Mariana reaparece

Por Herbert Lins

Publicada em 29/04/2026 às 09h34

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 e Samuel Ribeiro – Marketólogo

A crítica funciona como um “sistema imunológico” do poder

CARO LEITOR, um poder que não tolera crítica normalmente revela insegurança estrutural. Em vez de se sustentar por legitimidade, resultados ou confiança pública, ele passa a depender do receio das críticas e do medo. Isso é um sinal clássico de fragilidade, não de força. Na prática, quando líderes, governos ou instituições rejeitam críticas, eles deixam de corrigir erros, perdem capacidade de adaptação e criam bolhas de informação, passando a governar mais para se proteger e se justificar do que para encontrar solução e resolver os problemas. Ao longo da história, sistemas mais duradouros são justamente os que incorporam crítica como parte do funcionamento, seja por meio de imprensa livre, oposição política ou debate político. A crítica funciona como um “sistema imunológico” do poder.

Crítica

Existe crítica legítima (que aponta problemas reais) e a crítica permanente ou destrutiva. Um poder sólido não elimina a crítica, ele aprende a diferenciar, absorver o que importa e responder com resultado.

Erros

Os erros não corrigidos se acumulam. Existe uma lógica quase inevitável: quanto mais cedo se corrigem os erros, menor o custo; quanto mais se adia, maior o impacto. Daí, quando a realidade cobra, o ajuste tende a ser brusco, gerando crise, desgaste ou ruptura.

Ouvir

Líderes, governos e instituições que não ouvem o que querem ouvir costumam gerar um ambiente de deterioração que aparece em várias etapas: decisões cada vez piores; isolamento da realidade, aumento da repressão e controle, erros acumulados, crises maiores, queda de popularidade e substituição.

Notoriedade

O presidenciável do partido Novo e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, encontrou uma maneira de ganhar notoriedade nas redes sociais subindo episódios de sua série “Os Intocáveis” com o ministro Gilmar Mendes do STF.

Satiriza I

O último episódio da série “Os Intocáveis”, publicado pelo presidenciável Romeu Zema (Novo), satiriza o ministro Gilmar Mendes do STF. A peça ainda traz referências ao escândalo do banco Master.

Satiriza II

O vídeo com bonecos de fantoche produzido com IA satiriza a notícia-crime de Gilmar enviada ao Ministro Alexandre de Moraes para inclusão de Zema no inquérito da fake news.

Frase I

A represália do ministro Gilmar Mendes do STF ao post do presidenciável e ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo), satirizando o envolvimento de ministros da Suprema Corte no escândalo do banco Master, vale lembrar a frase lapidar da ministra Cármem Lúcia, como bem lembrou o colunista Cláudio Humberto.

Frase II

No episódio Zema x Gilmar, Cláudio Humberto lembrou a frase da ministra Cármem Lúcia, no contexto da ação da Abert, associação das emissoras, contra tentativas de censura a sátiras e críticas políticas na campanha eleitoral de 2018. “Poder que não tolera crítica humorística é um poder frágil”, sentenciou a magistrada.

Bandeira

O senador Marcos Rogério (PL), desde que chegou ao Congresso Nacional como deputado federal, sempre levantou a bandeira em defesa da ligação de Porto Velho a Manaus com a pavimentação asfáltica da BR. 319.

Recurso

A defesa de novos corredores logísticos para Rondônia sempre foi uma bandeira do senador Marcos Rogério (PL). No podcast RD Entrevista com Vinicius Canova, ele deixou bem claro que a pavimentação da Expresso Porto não tem recurso do governo federal ou emenda parlamentar.

Antecipou

Senador Marcos Rogério (PL) no podcast RD Entrevista esclareceu que a obra da Expresso Porto será custeada pelo pedágio cobrado na BR-364, como antecipou a coluna. Portanto, não existe almoço grátis e compensação social da Nova 364 a Rondônia.

Articulação

Contudo, a antecipação da obra é fruto de uma articulação do senador Marcos Rogério (PL), como presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, junto à ANTT e aliado a esforços do prefeito Léo Moraes (Podemos) para agilizar o licenciamento ambiental da obra.

Desafio

Falando em articulação, o maior desafio do próximo governador de Rondônia será a reestruturação do DER e a qualificação da pavimentação asfáltica da malha rodoviária estadual, bem como a sinalização vertical e horizontal.

Abandono

A RO-473, que liga os municípios de Teixeirópolis, Urupá e Alvorada d’Oeste à BR-364, está em realidade de abandono mediante a quantidade de buracos e trechos onde o asfalto praticamente já não existe.

Resenha

O deputado federal Maurício Carvalho (União), no podcast Resenha Política com o jornalista Robson Oliveira, deixou bem claro que o governo do Coronel Marcos Rocha (PSD) devolveu e devolve recursos das emendas parlamentares individual e de bancada. Não é o primeiro parlamentar que reclama.

Devolve

Aproveitando a deixa, realmente, o governo do Coronel Marcos Rocha (União) devolve sim recursos de emendas parlamentares. A maior prova disso foi a devolução da emenda do ex-senador Acir Gurgacz (PDT) para a construção do Hospital Regional de Ariquemes.

Enrolou

O jornalista Robson Oliveira, no podcast Resenha Política, perguntou ao deputado federal Maurício Carvalho (União) para onde ele enviou suas emendas parlamentares individuais. O jovem deputado se enrolou na resposta e não soube detalhar. Vale a pena assistir ao podcast de Robson com Maurício.

Agradecer

Existe uma queixa enorme de lideranças políticas do interior que ajudaram a eleger Maurício Carvalho deputado federal nas eleições de 2022. Segundo essas lideranças, Maurício não voltou para agradecer o voto e reaparece agora no ano eleitoral.

Reaparece

Falando em reaparecer, a ex-deputada federal Mariana Carvalho e pré-candidata ao Senado reaparece paulatinamente na corrida ao Senado após a derrota sofrida para o prefeito Léo Moraes (Podemos) nas eleições de 2024. Mariana evita antecipar desgastes da sua imagem.

Lançamento

O vereador Marcelo Lemos (Republicanos) de Ji-Paraná fez o lançamento da sua pré-candidatura a deputado estadual. O evento contou com a presença do deputado federal Maurício Carvalho (União), do prefeito Afonso Cândido (PL), do vereador Thiago Tezzari (PSD) e das pré-candidatas ao Senado, Silvia Cristina (PP) e Mariana Carvalho (União).

Suspiro

Quem roubou a cena no lançamento da pré-candidatura do vereador Marcelo Lemos (Republicanos) a deputado estadual foi a presença do ex-juiz eleitoral Igor Habib, namorado da ex-deputada federal e pré-candidata a senadora Mariana Carvalho (União). Igor arrancou suspiro de parte da mulherada presente ao evento.

Comportamento

O ex-prefeito de Cacoal e pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) não precisa de inimigos com o comportamento do vice-prefeito Tony Pablo (PSD) e de membros do primeiro escalão do governo do Coronel Marcos Rocha (PSD) correndo para outras candidaturas majoritárias.

Dúvidas

O atual prefeito de Cacoal, Tony Pablo (PSD), anunciou cortes de despesas para promover o equilíbrio fiscal da prefeitura, levantando dúvidas e incertezas sobre a gestão fiscal do ex-prefeito Adailton Fúria (PSD) enquanto esteve à frente da prefeitura da capital do café.

Esclarecendo

Em vídeo nas redes sociais, o ex-prefeito e pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), subiu vídeo esclarecendo as dúvidas e incertezas da gestão fiscal levantadas pelo atual prefeito de Cacoal, Tony Pablo (PSD).

Lembrou

No vídeo, Fúria lembrou que teve suas contas aprovadas pelo TCE/RO nos últimos cinco anos da sua gestão frente à Prefeitura de Cacoal e a fala do atual prefeito de Cacoal, Tony Pablo (PSD), se refere aos impeditivos da lei eleitoral para realização de shows e à queda no repasse de receita do Governo Federal.

Percorre

A vereadora Sofia Andrade (PL) e pré-candidata a deputada federal, colou no pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL). Ela percorre os municípios da Zona da Mata ao lado do Bruno, buscando se tornar conhecida no interior e ganhar apoio para o seu projeto de poder político de conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Sério

Falando sério, o poder forte não se blinda com a crítica, pelo contrário, cria mecanismos de correção constante por meio do diálogo, auditoria, oposição, feedback e transparência. Não é fraqueza admitir erros, fraqueza é precisar escondê-los até que eles se tornem incontornáveis diante das críticas. O líder, o governo e a empresa precisam aprender a lidar com críticas para corrigir rotas.