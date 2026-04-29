Rússia fará desfile do Dia da Vitória sem veículos militares pela 1ª vez desde início da guerra da Ucrânia

Por G1

Publicada em 29/04/2026 às 10h42

Medida levanta dúvidas sobre estoque de aparatos militares no arsenal russo em meio ao conflito. Kremlin falou apenas em risco de 'ameaça terrorista ucraniana'. Desfile do dia 9 de maio na Rússia celebra vitória sobre a Alemanha nazista na 2ª Guerra Mundial.

A Rússia fará seu tradicional desfile do Dia da Vitória, em 9 de maio, sem veículos militares pesados pela 1ª vez desde início da guerra da Ucrânia.

A ausência desses veículos de guerra foi anunciada pelo Ministério da Defesa russo na terça-feira (28), e levanta dúvidas sobre a quantidade de aparatos militares disponíveis no arsenal russo em meio ao conflito contra seu vizinho, que está no 5º ano sem perspectiva de acabar no curto prazo.

O comunicado do ministério russo citou a “atual situação operacional” —uma possível referência à guerra da Ucrânia— como motivo para excluir do desfile um comboio de equipamentos militares, assim como cadetes, porém não entrou em detalhes.

"Alunos das escolas militares Suvorov e Nakhimov, dos corpos de cadetes, bem como a coluna de equipamentos militares, não participarão do desfile este ano devido à atual situação operacional", afirmou o comunicado oficial.

Segundo a agência de notícias norte-americana "Bloomberg", os veículos que não irão ao desfile estarão sendo utilizados na guerra contra a Ucrânia. Já os sistemas de mísseis, que costumam ser outro elemento imponente desse tipo de desfile, também não estarão presentes neste ano, de acordo com a agência.

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (29) que a dimensão do desfile do Dia da Vitória foi reduzida devido ao risco do que descreveu como "atividade terrorista ucraniana".

O desfile russo, realizado todo dia 9 de maio, marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista pela durante a 2ª Guerra Mundial. A cerimônia em 2025 contou com mais de 11.500 militares e 180 veículos militares —o evento foi significativamente maior por celebrar os 80 anos do fim do conflito. Na ocasião, líderes mundiais como o presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, estiveram presentes.

Ainda segundo o Ministério da Defesa russo, o desfile deste ano contará com um sobrevoo de jatos de ataque Su-25 sobre a Praça Vermelha, em Moscou.